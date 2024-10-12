PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kadın sağlığında ihmale gelmez 6 önlem!

Doğru sanılan yanlış bilgiler olası bir hastalıkta erken tanı ve tedavinin önüne geçiyor. Doç. Dr. Faruk Abike, kadınlarda ihmale gelmez 6 önlemi sıraladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Kadın sağlığında ihmale gelmez 6 önlem!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Ailemde hiç kanser yok, dolayısıyla risk unsuru taşımıyorum!", "Herhangi bir şikayetim yok, bu nedenle tetkik yaptırmam gerekmez!", "Mamografi yaptırmak zararlı!", "Şifalı bitkiler tıbbi tedaviden daha faydalı!"... Bu yanlış bilgilerin olası bir hastalıkta erken tanı ve tedavinin erteliyor. Sağlığımızı riske sokuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Faruk Abike, kadın sağlığında ihmale gelmez 6 önlemi anlatıyor:

ERİMEYE KARŞI GÜNDE 30 DAKİKA YÜRÜYÜN:

Menopoz dönemine girmeden kadınların kemik erimesine karşı önlemler alması gerekiyor. Bu önlemlerin başında düzenli olarak egzersiz yapma, her gün mutlaka en az 30 dakika tempolu yürüme, sağlıklı beslenme ve alkolsigaradan uzak durma geliyor.

AŞIRI KİLODAN KURTULUN:

Aşırı kilo ve obezite hayati riske yol açabiliyor. Obezite hastalarında ilerleyen dönemde rahim kanseri riski çok ciddi oranda artırıyor. Gerek menopoz öncesinde gerekse menopozda ideal kiloyu koruyun.

AİLENİZDE RİSK UNSURUNA DİKKAT:

Kişinin yakınlarında kanser öyküsünün olması riski doğrudan artırdığından tarama testleri yapılmalı, takiplere çok daha erken başlanmalıdır. Sadece kanser değil, miyom ve endometriozis için de aynı risk geçerlidir.

GELİŞİ GÜZEL VİTAMİN TAKVİYESİ ALMAYIN:
Enerjiyi artırmak amacıyla doktora danışmadan gelişigüzel multivitaminler kullanılıyor. Ancak fazla vitamin fazla sağlık anlamına gelmiyor. Uzun dönemde zararlar verebiliyor.

KANAMA İHMALE GELMEZ:

Menopoza geçiş döneminde kanama düzensizlikleri yaşanabiliyor. Ama çoğu kadın hekime görünmüyor. Oysa menopozda bir damla kanama bile normal bir durum değildir. Bu nedenle mutlaka ciddiye alınmalı ve hekime başvurulmalıdır.

RUTİN KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIN:

Özellikle son yıllarda teknolojide ve tıptaki hızlı ilerlemeler ve tarama yöntemleri sayesinde erken tanı ve tedavi şansı artıyor. Her kadının yılda bir kez mutlaka jinekolojik kontrolden geçmesi gerekiyor. Erken tanı hayat kurtarıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Savunma sanayine dev kaynak| Milli projelere millet desteği! Kim ne kadar ödeyecek? Ne zaman yürürlüğe girecek?
IMF’den çarpıcı Türkiye değerlendirmesi: Enflasyon daha da düşecek | Dikkat çeken büyüme tahmin verileri
Zirvenin tek sahibi! Türkiye Uluslar B Ligi’nde Karadağ’ı 1-0 yendi!
’Tık’ peşinde koşmaya devam: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat TAKVİM’e konuştu!
Emekli maaşına prim farkı: Yeni yasa Meclis’e geliyor! Çok günü olan sigortalılar daha yüksek aylık alacak
TAKVİM yazmıştı! Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi
Emekli zammı için tahmin değişti! Merkez Bankası’nın anketi sonrası yeni oran... Maaşlar ne kadar olacak?
Kim Milyoner Olmak İster’de beyin yakan 200 bin TL’lik TDK sorusu!
Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar
CHP’li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ’dan skandal: PKK’ya terör örgütü diyemedi
CANLI | İran’dan Körfez’e İsrail ve ABD tehdidi! Biden ile Netanyahu’dan İran pazarlığı: Tel Aviv ne zaman saldıracak?
Başkan Erdoğan’dan Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda önemli açıklamalar
Lucas Torreira’ya Ada’dan partner! Galatasaray transferde atağa kalktı
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti için iddianame hazırlandı: İçeride çürüyecek
İkiyüzlü UEFA! Bozkurt selamına 2 maç nazi sembolüne para cezası
SON DAKİKA