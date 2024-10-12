Kadın sağlığında ihmale gelmez 6 önlem!

"Ailemde hiç kanser yok, dolayısıyla risk unsuru taşımıyorum!", "Herhangi bir şikayetim yok, bu nedenle tetkik yaptırmam gerekmez!", "Mamografi yaptırmak zararlı!", "Şifalı bitkiler tıbbi tedaviden daha faydalı!"... Bu yanlış bilgilerin olası bir hastalıkta erken tanı ve tedavinin erteliyor. Sağlığımızı riske sokuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Faruk Abike, kadın sağlığında ihmale gelmez 6 önlemi anlatıyor:

ERİMEYE KARŞI GÜNDE 30 DAKİKA YÜRÜYÜN:

Menopoz dönemine girmeden kadınların kemik erimesine karşı önlemler alması gerekiyor. Bu önlemlerin başında düzenli olarak egzersiz yapma, her gün mutlaka en az 30 dakika tempolu yürüme, sağlıklı beslenme ve alkolsigaradan uzak durma geliyor.

AŞIRI KİLODAN KURTULUN:

Aşırı kilo ve obezite hayati riske yol açabiliyor. Obezite hastalarında ilerleyen dönemde rahim kanseri riski çok ciddi oranda artırıyor. Gerek menopoz öncesinde gerekse menopozda ideal kiloyu koruyun.

AİLENİZDE RİSK UNSURUNA DİKKAT:

Kişinin yakınlarında kanser öyküsünün olması riski doğrudan artırdığından tarama testleri yapılmalı, takiplere çok daha erken başlanmalıdır. Sadece kanser değil, miyom ve endometriozis için de aynı risk geçerlidir.

GELİŞİ GÜZEL VİTAMİN TAKVİYESİ ALMAYIN:

Enerjiyi artırmak amacıyla doktora danışmadan gelişigüzel multivitaminler kullanılıyor. Ancak fazla vitamin fazla sağlık anlamına gelmiyor. Uzun dönemde zararlar verebiliyor.

KANAMA İHMALE GELMEZ:

Menopoza geçiş döneminde kanama düzensizlikleri yaşanabiliyor. Ama çoğu kadın hekime görünmüyor. Oysa menopozda bir damla kanama bile normal bir durum değildir. Bu nedenle mutlaka ciddiye alınmalı ve hekime başvurulmalıdır.

RUTİN KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIN:

Özellikle son yıllarda teknolojide ve tıptaki hızlı ilerlemeler ve tarama yöntemleri sayesinde erken tanı ve tedavi şansı artıyor. Her kadının yılda bir kez mutlaka jinekolojik kontrolden geçmesi gerekiyor. Erken tanı hayat kurtarıyor.