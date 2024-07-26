Kabızlık çilesini bitiren reçete | Diyetisyen Rıdvan Arslan’ın sunduğu bu liste tam bir reçete!

Yanlış beslenme bağırsakların çalışmasını yavaşlatıyor. Bu durum, kabızlığa neden oluyor. Diyetisyen Rıdvan Arslan, kabızlığı bitirecek reçeteyi açıklıyor...

-Sabahları gün ılık suyla başlayın.

-Bol bol su için.

-Haftada 2-3 kez kurubaklagil tüketin.

-Lifli yiyecekleri tercih edin.

-Beyaz yerine tam tahıllı ekmek yiyin.

-Elma, şeftali, çilek, ananas, armut, brokoli, enginar gibi lifli besinler tüketin.

-Keten tohumundan destek alın.

-Ara öğünlerinizde kuru meyve yiyin.

-Düzenli olarak egzersiz yapın.

-Böylece bağırsaklarınızın canlanmasını sağlayın.