Kabızlık çilesini bitiren reçete | Diyetisyen Rıdvan Arslan’ın sunduğu bu liste tam bir reçete!

Yanlış beslenme bağırsakların çalışmasını yavaşlatıyor. Bu durum, kabızlığa neden oluyor. Diyetisyen Rıdvan Arslan, kabızlığı bitirecek reçeteyi açıklıyor...
-Sabahları gün ılık suyla başlayın.
-Bol bol su için.
-Haftada 2-3 kez kurubaklagil tüketin.
-Lifli yiyecekleri tercih edin.
-Beyaz yerine tam tahıllı ekmek yiyin.
-Elma, şeftali, çilek, ananas, armut, brokoli, enginar gibi lifli besinler tüketin.
-Keten tohumundan destek alın.
-Ara öğünlerinizde kuru meyve yiyin.
-Düzenli olarak egzersiz yapın.
-Böylece bağırsaklarınızın canlanmasını sağlayın.