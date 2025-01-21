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Kabızlığı bitiren reçete

Dyt. Elif Serenay Sağıroğlu, kabızlık sorunundan korunmanın ilk adımının doğru beslenme olduğunu vurguladı. Sıvı alımının yetersizliği, düşük posa tüketimi ve hareketsizliğin kabızlığa yol açtığını belirten Sağıroğlu, meyve ve sebzelerin kabuklu tüketilmesi gerektiğini söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Kabızlığı bitiren reçete

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    Yanlış beslenme alışkanlıkları, en çok sindirim sistemine zarar veriyor. Buna bir de hareketsizlik eklendiğinde kabızlık kaçınılmaz oluyor. Günümüzde hemen her yaşta görülen ve neden olduğu karın şişliğiyle yaşam kalitesini düşüren kabızlığın ihmal edilmemesi gerekiyor. Dyt. Elif Serenay Sağıroğlu, kabızlıktan korunmanın ilk yolunun düzgün beslenme olduğunu belirtiyor. "Kabızlık sıvının yetersiz alınması, posanın az tüketilmesi, hareketin az olması sonucu görülür. Mevsim sebzeleri ve meyvelerinin kabuklu tüketilmesi gerekir" diyor. Alınması gereken önlemleri sıralıyor: Bağırsak sağlığı için florayı düzenleyici yararlı bakterilerden oluşan özellikle probiyotik kaynaklarıyla beslenmeye yer verilmelidir. Yoğurt, kefir gibi gıdalar beslenmede önemli yer tutar. Düzgün bir beslenme profili kurmak çok önemli, bu tarz durumlarda tedavi için diyetisyen hekime başvurulmalıdır.

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