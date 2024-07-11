İyi bir gece uykusu çekmek için yapılması gereken altın öneriler

İyi bir gece uykusunun önemi herkes tarafından biliniyor. Ancak iş, stres ve diğer günlük alışkanlıklar uyku kalitesini kolayca etkileyebiliyor. ABD'nin New York şehrinde yer alan Icahn Tıp Fakültesi'nde uyku tıbbı alanında yardımcı doçent olan Dr. Ankit Parekh, herhangi bir tıbbi müdahaleye gerek kalmadan iyi bir gece uykusu çekmek için yapılması gereken altın önerileri sıralıyor: Geç saatlerde çikolata ve baharatlı yiyecekler yemeyin. Kardiyo yapmayın. Klimanızı açın. Odanızı temizleyin. Derin nefesler alın.

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