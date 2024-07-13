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İstmosel gebeliğe engel

Sezaryen yöntemi, anne ve bebek için hayat kurtarıcı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bu doğum şeklinin faydalarının yanında çeşitli komplikasyonları da olabiliyor. Bunlardan biri de sık karşılaşılan istmosel yani sezaryen skar hastalığı olarak tanımlanıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024
İstmosel gebeliğe engel

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Sezaryen yöntemi, anne ve bebek için hayat kurtarıcı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bu doğum şeklinin faydalarının yanında çeşitli komplikasyonları da olabiliyor. Bunlardan biri de sık karşılaşılan istmosel yani sezaryen skar hastalığı olarak tanımlanıyor.

Doç. Dr. Arzu Yurci, "İstmosel, bazen doğumdan kısa bir süre sonra oluşabileceği gibi, uzun bir zaman sonra da oluşabilir ve farklı şekillerde belirti verebilir. Keseleşen bölgede zaman içerisinde adet kanı ve rahim içindeki sıvı birikebilir ve kadında farklı şikâyetlerle kendini göstermeye başlar. En sık görülen şikâyetlerin başında kahverengi, çamur gibi vajinal akıntılar gelmektedir. Özellikle adet sonrası veya adet aralarında lekelenme şeklinde kanamalara neden olabilir. Düşük, plesenta previa, anormal plasentasyon, plasenta akreata, sezaryen skar gebeliğine de yol açabilmektedir" diyor.

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