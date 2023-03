İstanbul’un en iyi saç ekim merkezleri ve saç ekimi yöntemi hangisi? 2023 saç ekimi fiyatları ne kadar?

İstanbul'un en iyi saç ekim merkezleri günümüzde tüm dünyadan hasta kabul etmeye hızla devam ediyor.



Saç ekimi her geçen gün artış gösteren ve tamamen uzmanlık gerektiren bir eylemdir. Saçlarda meydana gelen dökülmelerin önüne geçebilmek, çeşitli faktörlerden ötürü meydana gelen kellik ve saç seyrelmesi gibi estetik olmayan görünümü gidermek adına saç ekimi yaptırmak oldukça profesyonel bir işlemdir. Hem baylar hem de bayanlar için saç ekimi İstanbul tarafından tercih edecekler için mutlaka alanında uzman doktorlar ile görüşmek ve profesyonel şekilde hizmet almak gerekir.

Sizler için İstanbullun en iyi saç ekim merkezi hangisi, en yeni ve en iyi saç ekim yöntemi hangisi, saç ekimi 2023 fiyatları ve en iyi yorumları alan saç ekim merkezleri hangileri gibi merak edilen tüm soruları detaylı şekilde açıklayacağız.

İSTANBUL'UN EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZİ HANGİSİ?

İstanbul'un en iyi saç ekim merkezi arayışına girdiğiniz zaman İstanbul'da yer alan saç ekim merkezleri güvenilir ve oldukça uzman kadro ile bu hizmeti vermektedir. Gerek saç ekim yöntem ve teknikleriyle gerekse saç ekimi fiyatları ile adından söz ettiren bu merkezler arasında;

Hermest Saç Ekim Merkezi,

Nimclinic Saç Ekim Merkezi,

Este Favor Saç Ekim Merkezi,

Hair of Istanbul,

Asmed Saç ekim Merkezi

Dr. Serkan Aygın Saç Ekim Merkezi yer almaktadır.





HERMEST SAÇ EKİM MERKEZİ

İstanbul'un en iyi saç ekim merkezi ünvanıyla Hermest Hair Clinic güçlü akademik kadrosu ile %100 güvenli şekilde en sıkı ve doğal saçlara kavuşulmasını vaad etmekte. Hermest Saç Ekim Merkezi, ülkemizin birçok kez en iyi saç ekim merkezi ödülü almış en güvenilir kuruluşlarından birisidir. Akademik kadrosunda kardiyoloji ve dermatoloji tıp uzmanlığı almış saç ekimi doktorları ile Hermest Saç Ekim Merkezi, %100 güvenli operasyonlarla daha profesyonel şekilde hizmetine devam etmektedir. Yüksek teknolojiyi kullanarak başarılarını ardı arkaya sıralamaktadır. Hem yurtiçinden hem de yurtdışından bir hayli müşteri ağına sahip olan Hermest Saç Ekim Merkezi, kullanacağı saç ekim yöntemlerine göre saç ekimi fiyatları belirler. En iyi saç ekim merkezi araştırmalarına konuk olan Hermest Saç Ekim Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.





NİMCLİNİC SAÇ EKİM MERKEZİ

İstanbul saç ekim merkezleri arasında yer alan ve sunduğu hizmet ile adından sık sık söz ettiren Nimclinic Saç Ekim Merkezi, Ataşehir semtinde yer alıyor. Saç ekimiyle alakalı tüm bilgi ve deneyimleri bünyesinde toplamış olan bu merkez, başarılı operasyonlara imza atmaya hızla devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana oldukça profesyonel ve güvenilir bir şekilde hizmetine devam eden Nimclinic Saç Ekim Merkezi, en iyi saç ekim merkezi olarak da kabul görüyor. Yüksek kalite ve düşük fiyat politikası sayesinde tüm gelen hastalarının mutlu bir şekilde klinikten ayrılmasına olanak sağlıyor. Saç ekimi fiyatları kapsamında da gayet ideal seviyelere sahip olan bu klinik hakkında bilgi sahibi olmak ve randevu oluşturmak için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ESTE FAVOR SAÇ EKİM MERKEZİ

Este Favor Saç Ekim Merkezi, Türkiye ve İstanbul saç ekim merkezleri arasında en iyilerden biri olarak kabul edilir. Profesyonel şekilde saç ekimlerini yapan ve bir markanın ötesinde hizmet sunan Este Favor, güncel teknolojiyi yakından takip etmekte ve tekniklerine uygulamaktadır. Kurumsal bir kimlik açısından son derece pozitif şekilde anılan Este Favor Saç Ekim Merkezi, hali hazırda birçok müşteriye sahiptir. Yurtiçi ve yurtdışından gelen hastalarının taleplerine kısa sürede yanıt vermekte ve üstün teknoloji kullanımıyla daha hızlı dönütler alınmasına da olanak sunmaktadır. En iyi saç ekim merkezi araştırmalarında üst sıralarda yerini koruyan Este Favor ile alacağınız operasyondan başarılı neticeler göreceğinizi belirtmekte fayda var. Saç ekimi fiyatları kapsamında da gayet ideal bir politika benimseyen Este Favor ile tedavinizin uzun vadeli sonuçlara imza atacağı da bellidir.

HAİR OF İSTANBUL

İstanbul ve çevresinde adını duyuran bir marka olarak Hair of İstanbul sizlere en iyi saç ekim merkezi ile tanışma fırsatını sunuyor. İstanbul saç ekim merkezleri arasında yer alan ve yaptığı başarılı operasyonlar ile bu listede yer almaya hak kazanan Hair of İstanbul ile saç tedavinizden memnun kalacağınızdan emin olabilirsiniz. Tüm hastalarına layık, kalitesinden ödün verilmeyen ve tam olarak ihtiyaca yönelik teknikler kullanılarak saç ekimlerini gerçekleştiriyor.

DR. SERKAN AYGIN SAÇ EKİM MERKEZİ

Dr. Serkan Aygın Saç Ekim Merkezi gerek kullandığı yöntemlerle gerekse ideal saç ekimi fiyatları ile pek çok kişinin ilk tercihi arasında yer alıyor. Tercih edenlerin kesinlikle pişman olmadığı bir merkez olarak hizmetini kesintisiz şekilde sunmaya devam ediyor. Hem Avrupa hem de Türkiye ve İstanbul saç ekim merkezleri arasında öne çıkmayı başaran Dr. Serkan Aygın Saç Ekim Merkezi, alanında aldığı ödüllerle de başarısını uluslararası alanda taçlandırmaya devam ediyor. 25 yılı aşkın deneyimiyle, Avrupa'nın en iyi saç ekim doktoru unvanıyla ve ödülüyle, ekibinde yer alan 5+ uzman doktoruyla tam olarak uluslararası medikal standartları karşılamaktadır.

SAÇ EKİM MERKEZİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Saçlar, bakıldığı zaman estetik açıdan her zaman güzel olması beklenen ve istenen bir bölgedir. Kısa, uzun, kadın, erkek fark etmeksizin herkes için saç görünümü oldukça önemlidir. Saçlarınızın daha dolgun, gür ve bakımlı görünmesi için elinizden gelen her şeyi yapmanıza rağmen olumlu neticelere ulaşamadığınızda artık endişe etmenize gerek yok. Uzman kadroların yer aldığı en iyi saç ekim merkezi ve saç ekim yöntemleri sayesinde saçlarınızda istediğiniz görünüme ulaşmanız artık daha kolaydır. Saçlarınızı emin ellere emanet etmek için elbette adından söz ettiren, profesyonel kadrosuyla dikkat çeken merkezlerden hizmet almak istersiniz. Bu hususta saç ekim merkezi seçerken dikkat edilmesi gereken farklı noktalar da mevcuttur.

Saç ekim merkezi seçerken mutlaka kaç yıllık bir deneyime sahip olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Daha önce hizmet almış olan hastaların yorumları mutlaka dikkate alınmalıdır.

Fiyatlar ve kalite orantısına dikkat edilmelidir.

Saç ekimini yapacak olan kadronun profesyonelliği göz önüne alınmalıdır.

Hangi saç ekim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığına bakılmalıdır.

Saç ekimi yapılan kliniğin hijyen ve sterilliğine dikkat edilmelidir.

Bu hususları taşıyan İstanbul saç ekim merkezleri sizler için en iyi sonuçları sunmaya hazırdır.

EN İYİ SAÇ EKİM YÖNTEMİ VE TEKNİKLERİ NELERDİR?

Genel olarak en iyi saç ekim merkezi olarak adlarından söz edilen saç ekim kliniklerinde kullanılan saç ekim yöntem ve teknikleri genelde aynıdır. En sık tercih edilen ve en iyi saç ekim yöntemleri arasında;

Safir FUE Yöntemi

Perkutan saç ekim yöntemi,

DHİ saç ekim yöntemi,

Saç ekimine başlanmadan önce hastanın hangi yöntem için uygun olduğu test edilir. Genel olarak tüm saç ekim yöntemlerinde donör bölgesinden alınan kıl kökleri transfer edilerek ekim aşamaları tamamlanmış olur. Ancak saç ekim yöntemleri arasında elbette ufak tefek farklılıklar mevcuttur.

Perkutan saç ekim yöntemi en yeni yöntemlerden birisidir. FUE tekniği ile benzerlik gösterir.

DHI saç ekim yöntemi cilde kesi ve kanal açılmadan, özel medikal bir kalem kullanılarak ekimin yapıldığı yöntemdir. DHİ saç ekim yöntemi doğrudan saç ekimi olarak bilinir ve özel bir kalem ile donör bölgeden alınan kıl kökleri açılan kanallara yerleştirilir ve iyileşme süreci başlar.

Safir FUE saç ekim yöntemi ekim yapıldıktan sonra ele alınan bir iyileşme ve saç uzatma tedavi metodudur.

Organik saç ekimi yöntemi, hastanın kendi vücudundaki kök hücreler yönünden zengin yağ deposundan alınan yağ hücrelerinin saç tedavisi için uygulanmasıdır.

Unique FUE saç ekimi yöntemi yüksek başarı oranı nedeniyle son yıllarda en iyi saç ekim yöntemi olarak anılmaktadır. Yüksek maliyeti nedeniyle herkesin bütçesine uyamayabilmektedir.

FUT yöntemi saç köklerinin deri ile alınması ve ve şerit haldeki derinin transfer edilmesidir. Bu yöntem günümüzde artık kullanılmamaktadır.

EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZLERİ VE SAÇ EKİMİ FİYATLARI

İlk kez saç ekimi yaptıracak olanların akıllarında elbette saç ekimi fiyatları ve ödeme seçenekleri yer alır. Saç ekimi yapılacak olan bölgeye göre, saçların seyrekliğine göre ve özellikle de kullanılacak olan yöntem ve tekniğe göre farklı fiyatlandırmalarla karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda tüm saç ekim klinikleri ve merkezlerde saç ekim fiyatlarının aynı olduğunu söylemek doğru olmaz. Profesyonelliğe bağlı olarak, uzman kadro ve kullanılan teknolojiyle güncel araç ve gereçlere bağlı olarak da fiyatlar da değişiklik söz konusu olabilir. Aynı zamanda greft olarak da adlandırılan kıl köklerinin sayısına bağlı olarak da fiyatlarda değişme olabilir. Bu açıdan bakıldığında 5000 greft, 4000 greft ve 3000 greft saç ekimi fiyatlaı aşağıdaki gibidir.

5000 GREFT SAÇ EKİMİ FİYATI

5000 greft saç ekim fiyatı 15-20 bin TL arasında bir fiyata tekabül etmektedir. Eğer 5000 greft ihtiyacınız varsa doktorunuz saç açıklığınızın çok olduğunun tespitini yapmıştır. Bu tür yüksek sayılarda yalnızca FUE yöntemi uygulanabilmektedir.

4000 GREFT SAÇ EKİMİ FİYATI

4000 greft saç ekim fiyatı 13-16 bin TL arasında değişiklik gösterir. Yüksek bir greft sayısı olan 4000 greft için ortaya çıkacak olan masraf da biraz daha fazladır.

3000 GREFT SAÇ EKİMİ FİYATI

3000 greft saç ekimi için optimum bir rakam olarak kabul edilir. Riski az başarı oranı yüksek bir sayıdır. 3000 Greft saç ekim fiyatı ise 10-13 bin TL arasında karşınıza çıkar. Fakat uygulanacak saç ekimi tekniğine göre bu fiyat değişebilmektedir.

KİMLER SAÇ EKİMİ YAPTIRABİLİR?

Profesyonel bir şekilde saç ekim tedavisi olabilmek için bazı şartları taşımak gerekiyor. Kişi, gerekli olan tüm detay ve koşulları sağladığı takdirde gönül rahatlığıyla saç ekimi yaptırabilir. Saç ekimi yaptırabilmek için gerekli olan koşullar şunlardır;

Kişi doğuştan kelliğe sahip olmamalıdır.

Hormonlarla alakalı bir hastalık taşımamalıdır.

Kan testinden çıkan sonuçlar, kanda taşınan tüm hücrelerin sağlıklı olduğunu göstermelidir.

Başın yan ve arka bölümlerinde yeterli miktarda saç bulunmalıdır.

18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Bu özellikleri taşıyan hastalar için saç ekimi oldukça kolay bir şekilde hayata geçirilir. Ancak saç ekimi yaptırmak için gereken koşulların yanı sıra elbette saç ekimi yaptıramayacak olan kişiler için de bazı durumlar mevcuttur. Saç ekimi yapılamayan durumlar arasında;

Genetik faktörlerin etkisinden ötürü saçların tamamını kaybetmek,

Doğuştan alın ve ense kısmı çok açık olmak,

Saçları gözle görülür derecede seyrek ve ince telli olmak,

Kemoterapi gibi ağır ilaç tedavisi görmek,

Kalp yetmezliği ve hormon bozukluğu bulunmak,

Karaciğer yetmezliği bulunmak,

Böbrek yetmezliği bulunmak,

Diyabet hastası olmak,

18 yaşından küçük olmak,

Yüksek tansiyona sahip olmak,

Daha önceden FUT tekniği uygulanmış ya da yanlış saç ekimi yapılmış olmak,

Saçkıran ve benzeri hastalıklardan ötürü saçları tamamen kaybetmiş olmak saç ekimi yaptırmaya engel olan durumlardır.

SAÇ EKİMİNDEN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Saç ekimi oldukça ciddi bir operasyondur. Bu operasyon sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlara özenle devam edilmelidir. Aksi takdirde iyileşme süreci uzar ve hasta zor zamanlar geçirebilir. Kısa sürede iyileşme sağlamak ve saçların hızlıca uzamasına tanıklık etmek adına dikkat edilmesi gereken hususlar;

Doktorun verdiği ilaç ve antibiyotikler mutlaka kullanılmalı ve başka herhangi bir ilacın kullanımına yer verilmemelidir.

Kafa derisine darbe almaktan kaçınılmalı ve güneşe çıkarken mutlaka şapka kullanılmalıdır.

Operasyondan sonraki ilk gece ekim yapılan bölgenin üzerine yatılmamalıdır.

Saçların su ile temasından kaçınılmalıdır.

Sigara ve alkol gibi içeriklerden uzak durulmalıdır.

Operasyon sonrasında ilk birkaç gün cinsel birliktelikten uzak durulmalıdır.

Terlememeye özen gösterilmelidir. Saç ekiminden sonra terleme, köklerin kan pıhtısı toplamasına neden olabilir.

Spor ve benzeri etkinliklerden ve özellikle de ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır.

EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZİ YORUMLARI

Pek çok kişi saç ekimi yaptırmadan önce derin bir araştırmaya girmekte. Söz konusu sağlık olunca saç ekimi yaptıranların yorumları önem kazanıyor. Özellikle en iyi saç ekim merkezi yorumları kişinin kafasındaki soru işaretlerinin gidermesini sağlıyor. Bazı kişilerin olumsuz yorumları olsa da yapılan araştırmalarda iyi bir saç ekim merkezi tercihi yaptıktan sonra kişinin tavsiye edilen saç ekimi sonrası bakımları yerine getirmesi durumunda memnuniyet oranın %100 a kadar çıktığı gözlemlenmiştir. Yani saç ekimi yaptırmadan önce ve saç ekiminden sonra doktorların tavsiye ettiği önerilere uyulması haline saç ekimi sonrası memnun kalınacaktır. Sizlerde saç ekimi yaptırdıysanız bizlere mesaj atabilir ya da aşağıda yorum kısmında tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Böylelikle saç ekimi araştırması yapanlar bu yorumları inceleyebilir.





