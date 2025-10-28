İstanbul’da genç adam ateşli silah sonrası çenesinin yarısını kaybetti

PODCAST CANLI YAYIN

Doç. Dr. Burak Özkan, “Kemik iyileşmesini tamamladıktan sonra diş implantları yerleştireceğiz ve hastamız çok daha rahat beslenebilecek” dedi.

İstanbul'da İzzet Baldır, ateşli silah yaralanması sonrası çenesinin yarısını kaybetti. Daha önce önce farklı merkezlerde ameliyat olan gencin nakilleri başarısız oldu. Çiğneme ve konuşma gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Baldır, son olarak Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan ile tanıştı. Doç. Dr. Özkan, hastanın bacağından aldığı kemiği mikrocerrahi yöntemle çeneye nakletti. Zorlu operasyonla hastanın hem çene bütünlüğü yeniden sağlandı hem de hayatına kaldığı yerden devam etmesi mümkün oldu. Baldır, "Doktorum bana sadece bir hekim gibi değil, adeta kardeşi gibi davrandı" dedi.

