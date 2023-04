İnternational Clinics’e dünyanın dört bir yanından yoğun talep

İnternational Clinics kurucu ortaklarından Dr.Halil İbrahim Gökçek; ''Hastalarımızla aramızda ciddi bir güven bağı var. Güven esastır. Misafirlerimiz bizlere en değerli şey olan sağlıklarını gönül rahatlığıyla emanet ediyor. Bugüne kadar yaptığımız başarılı işlerin sonucu olarak sürekli takdir görmek elbette gurur verici. Çünkü insan sağlığı ticari bir ürün değildir. Dünyanın dört bir yanından gelen hastalarımızın süreci daha gelmeden başlıyor. İnce elenip sık dokunulması gereken aşamalardan geçiyor her detay. Operasyon öncesi hastalarımıza alanında Uzman Doktorlarımız tarafından gerekli tüm testler yapıldıktan sonra hasta operasyon sürecine hazırlanıyor'' dedi.



Feras Mollamusa; ''Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun birçok ülkesinden ciddi taleplerle karşı karşıyayız. İnsan sağlığı ticari kaygıların her zaman üstündedir. Her hastamız bizim için ailemizden bir birey gibidir. Başarının ise tek sırrı vardır o da empatidir. Sağlık Turizmi özellikle son birkaç yılda ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlamaktadır'' dedi.



Muhammed Mollamusa; ''Misafirlerimizin operasyon sonrası tamamen sağlığına kavuşup ülkesine dönene kadarki sürece kadar takibatını ve gerekli kontrolleri sağlamak asli görevlerimizdir. Hastalarımızın takibatını ülkelerine döndüklerinde de iletişim halinde kalarak sağlıyoruz. İşinizi severek yaptığınız zaman misafirleriniz de sizleri aileden biri gibi görmeye başlıyor. Her şeyden önemlisi misafirlerimizin ülkelerine mutlu dönmesi, bizim asıl mutluluğumuz da budur'' dedi.







Yasal Uyarıdır. Bu içerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir