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İngiliz beslenme uzmanı bu ürünlere karşı uyardı: Kansere gebe!

İngiliz beslenme uzmanı Nick Hird, bazı besinlerin zehirli olduğunu söyledi. “İşlenmiş etler ve cipsler sodyum nitrat gibi koruyucu madde içeriyor. Bu da kadınlarda rahim ve meme, erkeklerde de pankreas kanserini tetikliyor” dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
İngiliz beslenme uzmanı bu ürünlere karşı uyardı: Kansere gebe!

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MODERN hayatla birlikte işlenmiş gıdaların tüketimi artıyor. Ancak bu hastalıkları da beraber getiriyor. İngiliz beslenme uzmanı Nick Hird bazı besinlerin sigara kadar zehirli olduğunu belirtiyor. Şu hayati uyarılarda bulunuyor:

ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ: Şarküteri etleri yani işlenmiş etlerden uzak durun. Çünkü işlenmiş etler, sodyum ve şeker bakımından yüksek olmalarının yanı sıra, sodyum nitrat gibi koruyucu maddelerle de doludur. Sodyum nitrat, eti taze tutmak ve bakteri üremesini durdurmak için kullanılan bir koruyucudur. Bu koruyucu, genellikle kendi başına zararsız olsa da bazı araştırmalar kolon, lösemi, lenfoma, meme, rahim, yumurtalık kanseri ve pankreas kanseri gibi tehlikeli hastalıklara yakalanma riskini arttırır.

BAHARATLI YİYECEKLER: Bu besinler terlemeyi artırır. Tükürük üreterek susamaya neden olur. Cips, tuzlu kuruyemiş ve çubuk kraker gibi yiyecekler çok lezzetli ama sodyum açısından oldukça yüksek gıdalar. Çok fazla tuz tüketmek, susuzluğun artmasına ve su tutulmasına yol açarak idrara çıkma yoluyla daha fazla su kaybetmenize neden olabilir. Cips yerine havuç veya kavrulmuş nohut yenilebilir.

ŞEKERLİ İÇECEKLER: Şeker, idrar söktürücüdür ve suyu uzaklaştıran bir maddedir. Diüretik etkisi, idrara çıkmanın artmasına neden olarak sizi susuz bırakır. Dehidrasyon, özellikle şeker hastaları için olumsuz sonuçlara yol açarak kan şekerini artırabilir. Şekerli içecekler; baş ağrılarına, bulanık görüşe, yorgunluğa, kilo kaybına ve yavaş iyileşen yaralara zemin hazırlayabilir.

ALKOL: Şekerli içecekler gibi alkollü içeceklerin idrar söktürücü etkileri vardır, bu da daha fazla tuvalet ihtiyacı anlamına gelir. Bu içecekler, böbrekler ve mesaneden geçen kandaki suyu azaltır ve hücreleri kurutur.


Nick Hird sağlıklı beslenme için de şunları söylüyor: Su, vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve, sebze ve tam tahıllara dayalı bir beslenme şekli doğrudur. Balık, zeytinyağlı sebze, meyve ve salata en iyi seçimdir. Ayrıca yoğurt, ayran, cacık, maden suyu tüketimi de unutulmamalıdır. Omega-3 yağ asitlerini içeren balık haftada 2 kez tüketilmeli. Kan şekerinin hızla yükselip, hızla düşmesine sebep olan yağlı, şekerli, ağır tatlılar yerine dondurma veya sütlü tatlılar tüketilmelidir.

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