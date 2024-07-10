İncir şifa dağıtıyor!

Yaz aylarının en sevilen meyvesi incir, içerdiği vitamin ve minerallerle şifa dağıtıyor. Lif, potasyum, kalsiyum, antioksidan, A, E vitaminlerinden zengin olan bu meyve, pek çok sağlık problemine karşı etkili oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu incirin faydalarını sıralıyor...



- SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR: Bağırsaktaki sağlıklı bakterileri artırır. Sindirimi iyileştirir. Kabızlığı azaltır. Gaz ve şişkinliği alır.



- KALBİ KORUR: Kan basıncını düzene sokar. Böbreklerdeki süzme hızını artırır. Bu sayede hipertansiyonu dengeler.



- CİLDİ BESLER: Cilt hücreleri üzerinde faydalıdır. Kolajen yıkımını azaltarak cildi yeniler.



- DİYABETE ÇARE: Posa ve lif kaynağı olan incir, kan şekerini dengeler. Tatlı krizlerini hafifletir.



- VÜCUDA GÜÇ VERİR: Vitamin içeriği sayesinde incir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı korur.

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