Hareketsiz yaşam, sigara tüketimi ve yanlış beslenme erkeklerde ürolojik sorunları beraberinde getiriyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, erkeklere önemli sağlık tavsiyelerinde bulunuyor.

AĞRILARI ÖNEMSEYİN: Kemer altı olarak belirtilen bel bölgesi ve altında yaşanan ağrılar, ciddi hastalıkların habercisidir. Bu ağrılar böbrek taşı, idrar yolu çıkışında darlığı, böbrek kisti belirtisi olabilir.

İDRARDA KAN VARSA DİKKAT: Bu şikayetin hem kadın hem erkeklerde dikkate alınması gerekir. İdrarda kan, mesane kanseri, prostat kanseri belirtisi olabilir.

KONSERVE YEMEYİN: Sağlıklı bir hayat için sağlıklı beslenmek gerekir. Özellikle konserve ve katkı maddeli gıdaları fazla tüketmek böbrek ve mesane kanseri riskini artırır.