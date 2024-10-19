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İdrar yolu enfeksiyonu yaşam kalitesini düşürüyor!

Yetişkinlerde sık görülen bakteriyel enfeksiyonlar, yaşam kalitesini düşürüyor. Bunların başında idrar yolu enfeksiyonu geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
İdrar yolu enfeksiyonu yaşam kalitesini düşürüyor!

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Yetişkinlerde sık görülen bakteriyel enfeksiyonlar, yaşam kalitesini düşürüyor. Bunların başında idrar yolu enfeksiyonu geliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, iklim ve hava koşullarının bu hastalığı tetiklediğini ve kışın en sık görülen rahatsızlıklardan biri olduğunu belirtiyor.

"Soğuk havalarda vücutta sempatik sistem aktive olup, damarlar büzüşür, kalp atışı hızlanıp, idrar üretimi azalır. Böylelikle idrar yollarında enfeksiyonlarda yatkınlık oluşur" bilgisini veriyor. En sık 30'lu ve 60'lı yaşlarda görülen enfeksiyonlarının tedavisi hakkında şunları öneriyor: Düzenli sıvı alımı ve sağlıklı beslenmenin idrar yolu enfeksiyonları üzerinde olumlu etkileri var. Gerekli tetkik ve teşhis sonrası hemen tedavi seçeneği belirlenmeli ve tedavi süreci başlatılmalıdır.

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