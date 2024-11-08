İdrar kaçırmada ameliyatsız yöntem!

Karın içi basıncının artması sonucu istemsiz olarak idrarı tutamamak 'idrar kaçırma' olarak adlandırılıyor. Her 4 kadından 1'i idrar kaçırma problemi yaşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rehat Faikoğlu, "İdrar kaçırmada cerrahi ve medikal tedavi ile kegel egzersizleri olarak adlandırılan yöntemlere başvuruluyordu. Ancak son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte idrar kaçırma tedavisinde de önemli gelişmeler yaşandı. Örneğin karbondioksit lazer yöntemiyle idrar kaçırma sorununda oldukça başarılı sonuçlar alınıyor. Hastanın 20 dakika süren işlemin ardından günlük yaşamına devam edebilmesi yöntemin en önemli faydaları arasında yer alıyor" diyor.

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