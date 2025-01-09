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İdrar kaçırma kabusunuz olmasın! Ameliyatla tedavi mümkün

Çoğunlukla kadınları etkileyen idrar kaçırma, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolgay Tuyan İlhan, sıkışma tipi idrar kaçırmanın ilaçla, stres tipi idrar kaçırmanın ise cerrahi müdahale ile tedavi edilebileceğini ifade ediyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
İdrar kaçırma kabusunuz olmasın! Ameliyatla tedavi mümkün

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    Genellikle kadınları etkileyen idrar kaçırma, yaşam kalitesini düşürüyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolgay Tuyan İlhan, sıkışma tipi idrar kaçırmanın ilaçla, stres tipi idrar kaçırmanın ise ameliyatla tedavi edildiğini belirtiyor.

    BAŞARI YÜZDE 90
    İdrar kaçırma probleminin 50-60 yaş grubunda özellikle menopoz döneminde östrojen hormonunun azalmasıyla görüldüğünü vurguluyor.

    İdrar kaçırmanın stres tipi ve sıkışma tipi olarak ikiye ayrıldığını belirten Doç. Dr. İlhan, "Sıkışma tipi idrar kaçırma için ilaç tedavisi uygulanır. Stresi tipi idrar kaçırmada ana problem, idrar kesesinin boynunun fazla hareket etmesi oluyor veya idrar kesesinin boynunda yer alan idrarı tutan bir oluşumun yetersizliğinden kaynaklanabilir. Öncelikle bunların hangisinden kaynaklandığını bulmak gerekiyor. Tedavilerde farklılık karşımıza çıkar" diyor. Ameliyatların yüzde 90 başarıya ulaştığını söylüyor.

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