İç Hastalıkları Uzmanı hipertansiyon için uyardı!

Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından hipertansiyon sinsi ilerliyor. Kontrol altına alınmadığında beyin kanaması, kalp krizi ve böbrek yetmezliğine yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu, hipertansiyon hastalarının yaz aylarında çay ve kahveden mümkün olduğunca kaçınmaları gerektiğini söylüyor. "Aşırı sıcaklarda vücutta oluşabilecek yoğun sıvı kaybı, ciddi tansiyon düşüklüğüne yol açabilir" uyarısında bulunuyor. Tansiyon hastalarına yulaf ekmeği, meyve, yeşil yapraklı sebzelerin tüketmelerini öneriyor.

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