İbn-i Sina’nın her yemeğe ekleyin dediği baharat! Kulak, mide, saç çözmediği sağlık problemi yok

İbn-i Sina'nın tıbbi reçeteleri, yüzyıllar sonra bile modern tıp ve doğal sağlık çözümleri arayışında önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. Sumak gibi baharatların, hem lezzet hem de sağlık açısından ne kadar değerli olduğunu gözler önüne seren bu tarihi bilgiler, günümüzde de alternatif tedavi yöntemleri arasında yerini alıyor.