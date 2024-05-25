SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

İbn-i Sina'nın her yemeğe ekleyin dediği baharat! Kulak, mide, saç çözmediği sağlık problemi yok

Pek çok kişi tarafından "hekimlerin piri" olarak anılan İbn-i Sina, bin yıl önce sağlık sorunları için baharatların kullanımını detaylandıran önemli eserler bıraktı. Modern çağda sıkça karşılaştığımız ishal, kabızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıklara doğal çözümler sunan İbn-i Sina'nın önerileri bugün bile geçerliliğini koruyor. İbn-i Sina'nın her yemeğe ekleyin dediği baharat ise dikkatleri üzerine çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 15:56 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 15:56
İbn-i Sina’nın her yemeğe ekleyin dediği baharat! Kulak, mide, saç çözmediği sağlık problemi yok

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İbn-i Sina'nın tıbbi reçeteleri, yüzyıllar sonra bile modern tıp ve doğal sağlık çözümleri arayışında önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. Sumak gibi baharatların, hem lezzet hem de sağlık açısından ne kadar değerli olduğunu gözler önüne seren bu tarihi bilgiler, günümüzde de alternatif tedavi yöntemleri arasında yerini alıyor.

DOĞANIN MUCİZEVİ BAHARATI

İbn-i Sina'nın özellikle üzerinde durduğu baharatlardan biri olan sumak, hem lezzetli bir mutfak malzemesi hem de etkili bir tedavi yöntemi olarak dikkat çekiyor.

Sumağın kullanım alanları arasında gastrointestinal sorunlar başta olmak üzere, birçok farklı sağlık problemini iyileştirme potansiyeli yer alıyor.

SUMAĞIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Kronik İshal ve Bağırsak Ülserleri: Yemeklere eklenen sumak, sindirim sistemini rahatlatarak kronik ishal ve ülser tedavisinde destekleyici bir rol oynar.
Antiemetik ve Antiinflamatuar Özellikler: Sumak, kuvvet verici ve iltihap önleyici özellikleri sayesinde, kontüzyonlar ve şişliklerin tedavisinde etkilidir.
Ağrı Kesici ve Antiseptik: Özellikle kulak iltihabı ve diş ağrıları için doğal bir çözüm sunar.
Mide Sağlığını Destekler: Sindirim sistemini düzenleyerek mideyi korur ve sindirimi kolaylaştırır.

GELENEKTEN GÜNÜMÜZE SUMAĞIN DİĞER KULLANIMLARI

İbn-i Sina'nın eserlerinde sumağın sadece sağlık alanında değil, aynı zamanda günlük yaşamda da farklı kullanım alanlarına sahip olduğu belirtilmektedir.

Sumak, kumaş ve derileri doğal yollarla boyama özelliği ile de bilinir. Ayrıca, pişirilmiş sumağın saçları siyaha boyama özelliği, eski zamanlardan beri kullanılan bir güzellik sırrı olarak karşımıza çıkar.

Mide dostu sumak
Mutluluğun şifresi yaban mersini

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Katliam durana kadar baskı sürecek! | Enlasyon için kritik tarih | Ekonomide hedeflerden kopmadık
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi hesaplarda
Galatasaray’da seçim günü: Dursun Özbek ve Süheyl Batum yarışıyor! Oy verme işlemi sona erdi
Meta’nın mesaj şifreleme skandalı! Gazze’deki katliamda hedefleri WhatsApp mı veriyor? 3 kritik bilgi: İletişim, gruplar ve konum
MHP lideri Bahçeli Ülkü Ocakları Eğitim Programı’nda konuştu: Hüsrana uğrayacaklar | Asgari ücret çıkışı | Başıboş köpekler...
İngiliz basını operasyonun detaylarını yazdı| Barış Boyun ev hapsindeyken bazuka saldırısı planladı! Cinayetin ardından gelen tebrik mesajı takibe takıldı
Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı: Allah mekânını cennet eylesin | Eserleri ve düşünceleriyle okurlarda derin izler bırakan Şairler Sultanı
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı: Sağlık Vadisi kuruluyor! Bakan Koca: Yerelleşme hızlanacak, dışa bağımlılık azalacak
Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek
Reisi sonrası Paşinyan paniği! Helikopter zorunlu iniş yaptı
Canavar anne Eylem Tok’un ABD’de son günleri! Pasaportunun süresi bitiyor! O tarihte deport an meselesi
Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi
Olaylı derbi sonrası Fenerbahçeli isimlerin savcılık ifadesine ulaşıldı! Saçını çekmedim elime takıldı
Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...
4 bakanlık harekete geçti! Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? İşte madde madde yasa teklifi
SON DAKİKA