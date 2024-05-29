İbn-i Sina’dan şahin gibi gözlerin sırrı! Tüketmeyen bin pişman oluyor

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İbn-i Sina şifa kitaplarında birçok sağlık problemine çözümler sunmuştur. Bu çözümler arasında, göz sağlığını korumak ve görüş yeteneğini artırmak için özel bir besine de yer vermiştir. Havucun içerdiği yüksek oranda A vitamini, gözün ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri karşılayarak, sağlıklı ve güçlü bir görüş sağlamaktadır.

GÜÇLÜ GÖZLER İÇİN HAVUÇLU KARIŞIM TARİFİ İbn-i Sina genetik ya da sonradan oluşan göz sorunlarının önüne geçmek için bir karışım öneriyor. Bu karışım sayesinde kartal gibi keskin gözlere sahip olmak mümkün. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği karışımın tarifi: