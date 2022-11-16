İbn-i Sina yazdı not edin! 15 dakikada dizlerdeki tüm kireci vücuttan atıyor! Beyaz lahana, maydanoz, limon...

İBN-İ SİNA'DAN YÜZYILLIK YÖNTEM!

Şifa kitabında kireçlenmenin kemik kaybına neden olacağını açıklayan İbn-i Sina, bunun için ise kesin çözümü paylaştı. Kireci vücuttan söküp atan bu yöntemler sayesinde yaşam kalitesi artar. Diz ağrıları da son bulur.

Yürümekte ve hareket etmede zorluklara neden olan kireçlenme, zamanla uzuv kaybına bile yol açabilir. Ayrıca kireçlenme kilo alımına ve ödeme neden olur.