İbn-i Sina yazdı not edin! 15 dakikada dizlerdeki tüm kireci vücuttan atıyor! Beyaz lahana, maydanoz, limon...

İbn-i Sina'nın şifa kitabından yüzyıllık yöntem çıktı. Dizlerindeki kireçlenme bir çok kişinin günlük yaşam kalitesini düşürüyor. Kemik kaybına neden olabilen kireçlenme kilo alımına ve ödeme de sebep olabiliyor. Açıklanan bu yöntemle vücuttan hemen atabilirsiniz.
KİREÇLENME NEDEN OLUR?
Öncelikle dizlerdeki kireçlenmenin nedenlerine bakalım. Yaş başta olmak üzere obezite sorunu, sporcu yaralanmaları, kalıtımsal etkiler, eklemlerin aşırı kullanımı gibi faktörler kireçlenmeye neden olmaktadır.
Vücutta kemik ve kas arasında oluşan toksinlenme ile ortaya çıkan kireçlenme için İbn-i Sina'nın şifa kitabında çözüm bulunuyor.
İBN-İ SİNA'DAN YÜZYILLIK YÖNTEM!
Şifa kitabında kireçlenmenin kemik kaybına neden olacağını açıklayan İbn-i Sina, bunun için ise kesin çözümü paylaştı. Kireci vücuttan söküp atan bu yöntemler sayesinde yaşam kalitesi artar. Diz ağrıları da son bulur.
Yürümekte ve hareket etmede zorluklara neden olan kireçlenme, zamanla uzuv kaybına bile yol açabilir. Ayrıca kireçlenme kilo alımına ve ödeme neden olur.