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Huzursuz bağırsak sendromunu stres tetikliyor!

Huzursuz bağırsak sendromu, mide krampları, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi belirtilerle hayat kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, nedeni tam bilinmeyen hastalıkta stresin en önemli tetikleyici olduğunu söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Huzursuz bağırsak sendromunu stres tetikliyor!

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Huzursuz bağırsak sendromu; spastik kolon, bağırsak tembelliği, irritabl bağırsak sendromu (IBS) isimleriyle biliniyor. Mide krampları, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi belirtilerle başlayan bu sorun bazen günler, hatta aylarca sürebiliyor.

Kesin bir tedavisi olmayan bu hastalık genellikle ömür boyu devam ediyor. Stres, hormonal bozukluklar, bağırsak düzenini bozan ilaç kullanımı veya şüpheli-bozuk yiyecek tüketmek ya da daha önceden geçirilmiş enfeksiyonların hastalığı tetiklediği biliniyor. Diyet değişiklikleri ve ilaçlar genellikle rahatsız edici semptomları kontrol etmeye yardımcı olabiliyor. Doç. Dr. Mustafa Kaplan, huzursuz bağırsak sendromuyla ilgili önemli bilgiler veriyor:

AİLEDEN MİRAS
Huzursuz bağırsak sendromu, çoğu zaman gençlik yıllarında veya erken yetişkinlik döneminde başlamaktadır. Kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sık görülür. Özellikle 30-60 arası kadınlar bu sorunla karşılaşmaktadır. Huzursuz bağırsak sendromuna tam olarak neyin neden olduğu net değildir. Hastalığı tetikleyen durumlardan bazıları stres, hormonal bozukluklar, bağırsak düzenini bozan ilaç kullanımı veya şüpheli-bozuk yiyecek tüketmek ya da daha önceden geçirilmiş enfeksiyondur. Yapılan araştırmalarda aile öyküsünün olduğu belirlenmiştir.

SIKI TAKİP ÖNEMLİ
Karın ağrısı, şişkinlik, karında baskı ve gerginlik hissi, dışkıda sümüksü akıntı, dışkılama sıklığı ve alışkanlığında değişiklik sıklıkla görülür. Tedavide en önemli aşama tek hekimle yürütülen tedavi sürecidir. Yoksa hastalar genellikle elinde bir poşet ilaç ile o doktordan o doktora gezerek vakit kaybetmektedir.

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