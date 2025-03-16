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Huzursuz bağırsak sendromu şişkinlik yapar!

Şişkinlik, gaz ve kabızlık. Tüm bunlar, huzursuz bağırsak sendromunun belirtileri arasında yer alıyor. Daha çok kadınlarda görülen bu hastalık, yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Doğru tedavi şikayetlerin azalmasını sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Mart 2025
Huzursuz bağırsak sendromu şişkinlik yapar!

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İrrıtabl bağırsak sendromu (İBS), toplumda huzursuz bağırsak sendromu olarak biliniyor. Bu durum, bağırsak hareketleri ve bağırsak fonksiyonlarını etkileyen kronik gastrointestinal sistem hastalık olarak biliniyor. Hastalar genellikle ağrı, şişkinlik, gaz, kabızlık veya ishal gibi değişkenlik gösteren gastrointestinal şikayetlerden yakınıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Emre Yıldırım, bu hastalığın daha çok kadınlarda görüldüğüne dikkat çekiyor. Bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.

ÜLKEMİZDE SIK GÖRÜLÜR
İBS, ülkemizde de yüzde 10-15 sıklığında görülüyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen bu durumun nedeni kesin olarak bilinmiyor. Ancak artan bağırsak hassasiyeti, bağırsak hareketlerinde değişiklik, mikrobiyata ile bağırsak ve beyin arasındaki iletişim bozulması, enfeksiyonlar, stres, beslenme faktörleri ve hormonal değişiklikler gibi faktörlerin rol oynadığı düşünülüyor.

REFLÜ VARSA...
İBS tanısını koyabilmek için tek bir tanısal test bulunmuyor. Hekim; hastanın hikayesini, şikayetlerini ve süresini, fiziki muayene ile beraber değerlendirerek ilerliyor. Fiziki muayene, kan testleri, bazı görüntüleme testleri ve endoskopik incelemeler gibi çeşitli testler içeriyor. Ayırıcı tanıda, inflamatuar bağırsak hastalığı, bağırsak kanseri, laktoz intoleransı, safra kesesi hastalıkları, gastroözefageal reflü hastalığı ve dispepsi gibi diğer gastrointestinal durumlar da dikkate alınıyor.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL
Diyet değişiklikleri, probiyotikler, spazm çözücü ilaçlar, dışkı yumuşatıcılar ve antidepresanlar gibi ilaçlar semptomları yönetmek için kullanılıyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, egzersiz ve uyku düzenlemesi şikayetleri hafifletiyor.

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