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Huzursuz bacak sendromu: İki türüyle sağlığı tehdit ediyor!

Willis-Ekbom hastalığı olarak da bilinen huzursuz bacak sendromu, bacaklarda hareket ettirme isteği ile kendini gösteriyor. Kadınlarda daha sık görülen bu rahatsızlık, iki türde ortaya çıkıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Huzursuz bacak sendromu: İki türüyle sağlığı tehdit ediyor!

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    Engel olunamayacak şekilde bacakları hareket ettirme isteği, Willis- Ekbomhastalığı olarak da bilinen huzursuz bacak sendromunun (HBS) en önemli belirtisi kabul ediliyor. Çoğunlukla istirahat halinde ve uyurken ortaya çıkan bu durum, kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülüyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nilgül Yardımcı, kronikleşen ve tedavi edilmediğinde ilerleyen bu hastalığın karıncalanma ve huzursuzluk belirtilerle kendini gösterdiğini söylüyor.

    İKİ TÜRÜ BULUNUYOR
    Huzursuz bacak sendromunun primer (idyopatik) ve sekonder (ikincil) olarak iki türü bulunuyor. Kalıtsal geçiş olduğu düşünülen idyopatik huzursuz bacak sendromu, tüm vakaların yüzde 70'ini oluşturuyor. Sekonder huzursuz bacak sendromunda ise çeşitli klinik durumlar bu hastalığa yol açıyor. Demir eksikliği ve gebelik durumlarında görülüyor.

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