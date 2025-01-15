Huzursuz bacak sendromu: İki türüyle sağlığı tehdit ediyor!

Engel olunamayacak şekilde bacakları hareket ettirme isteği, Willis- Ekbomhastalığı olarak da bilinen huzursuz bacak sendromunun (HBS) en önemli belirtisi kabul ediliyor. Çoğunlukla istirahat halinde ve uyurken ortaya çıkan bu durum, kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülüyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nilgül Yardımcı, kronikleşen ve tedavi edilmediğinde ilerleyen bu hastalığın karıncalanma ve huzursuzluk belirtilerle kendini gösterdiğini söylüyor.

İKİ TÜRÜ BULUNUYOR

Huzursuz bacak sendromunun primer (idyopatik) ve sekonder (ikincil) olarak iki türü bulunuyor. Kalıtsal geçiş olduğu düşünülen idyopatik huzursuz bacak sendromu, tüm vakaların yüzde 70'ini oluşturuyor. Sekonder huzursuz bacak sendromunda ise çeşitli klinik durumlar bu hastalığa yol açıyor. Demir eksikliği ve gebelik durumlarında görülüyor.