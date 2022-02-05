Rahim ağzı kanseri sinsi ilerliyor! HPV aşısı hayat kurtarır

Genellikle doğurgan dönemdeki kadınları tehdit eden bu hastalık sinsi ilerliyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor.





RAHİM ağzı kanseri dünyada en sık görülen kanserler içinde 4. sırada yer alıyor. 45 yaş altındaki kadınları tehdit ediyor. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serkan Erkanlı, bu hastalık hakkında doğru bilinen yanlışları sıralıyor:

YANLIŞ: Rahim ağzı kanseri genç yaşta görülmez.

DOĞRUSU: Rahim ağzı kanseri 35-45 yaş grubundaki kadınlarda görülür. Ancak 35 yaşından genç kadınlarda da oluşabilir.

YANLIŞ: Rahim ağzı kanseri sinsice ilerler.

DOĞRUSU: Tarama programı önem taşır. Kanserin evresine göre anormal vajinal kanama ve cinsel ilişki sonrası kanama olabilir. İlerleyen dönemlerde; kasık ve karın ağrısı ile böbreklere ağrı görülebilir.

YANLIŞ: Şikayetim yoksa smear testi yaptırmamalıyım.

DOĞRUSU: Rahim ağzının kanser öncüsü lezyonları şikayete yol açmaz. Belirtiler ancak kanser geliştiğinde ortaya çıkar. Bu nedenle smear testine 21 yaşında, HPV bazlı testlere ise 25-30 yaş itibarı ile başlamak gerekir.

YANLIŞ: Aşı olduktan sonra smear testine gerek yok.

DOĞRUSU: HPV aşıları rahim ağzı kanserini yüzde 100 önleyemez. Dolayısıyla aşı sonrasında da rutin taramaların yapılması gerekir.

YANLIŞ: Smear testinde anormal hücre varlığı rahim ağzı kanseri demektir.

DOĞRUSU: Smear testi sonucunun anormal gelmesi durumunda hastaların mutlaka yakından değerlendirilmesi gerekir. Anormal hücre varlığı kanser öncüsü lezyon ihtimalinin arttığına işaret edebilir. Bunun için biiyopsi yapılması gerekir.