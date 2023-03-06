Hollywood Smile gülüş ve diş estetiğini Prof. Dr. Birkan Taha Özkan Anlatıyor

Son yıllarda gelişen teknolojinin de yardımı ile dileyen herkes çok daha estetik bir gülüşe sahip olabiliyor. Bu nedenle Hollywood smile olarak adlandırılan gülüşe sahip olmak hiç kimse için zor değil. Bir star gibi görünmek için öncelikle hayran bırakan bir gülüşe sahip olmak gerekiyor ve işte bu noktada da devreye Hollywood smile giriyor. Kusursuz bir Hollywood smile tasarımı ile fark yaratmak mümkün olabiliyor. Çok sayıda kişi kendi gülüşünden memnun olmadığı için özgüven sorunları yaşıyor. Oysa diş hekimi tarafından gerçekleştirilen birkaç basit uygulama ile çok daha estetik, güzel ve etkileyici bir gülüşe sahip olabilirsiniz.

Sizin için hazırladığımız bu yazıda Prof. Dr. Birkan Taha ÖZKAN'a (Uzman Diş Hekimi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı) Hollywood smile hakkındaki en çok merak edilen soruları sorduk. Bakalım konunun detayları neymiş?

HOLLYWOOD SMİLE NEDİR?

Hollywood smile en genel şekli ile Hollywood starlarının gülüşüne sahip olmanızı sağlayan estetik gülüş tasarımıdır. Bu gülüş tasarımında yüz hatları, burun, gözler arası mesafe, çene anatomisi, dudak hattı, dişler ve diş etleri arasında mükemmel bir uyum hedeflenir. Daha güzel görünen bir gülüş ve dolayısıyla daha etkileyici bir görünüm için ihtiyacınız olan belki de sadece bu gülüş tasarımıdır. Tabii işlemi yaptırmadan önce emin olmanız ve uzman bir doktor ile görüşmeniz oldukça önemli.

HOLLYWOOD SMİLE UYGULAMASI İÇİN ATILAN ADIMLAR NEDİR?

Öncelikle Hollywood smile gülüş tasarımının birkaç farklı aşamada tamamlandığını söyleyebilirim. Öncelikle hastanın muayene olması ve estetik bir gülüş için ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekiyor. Mevcut diş çürükleri ya da diş eti rahatsızlıkları varsa tedavi edilmesi de gerekir. Sonrasında hastanın dişlerindeki simetri bozuklukları gibi çeşitli sorunlar ortadan kaldırılıyor.

Şayet hastanın eksik diş problemi varsa implant tedavisi uyguluyoruz ve bu sayede eksik diş görünümünün de ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Ardından hastanın bu gülüşe sahip olması için neler yapabileceğimize bakıyoruz. Eğer implant tedavisi gibi uygulamalara ihtiyaç olursa işlem öncesinde anestezi uyguluyoruz ve böylelikle hastanın hassasiyetlerini azaltıyoruz. Kısacası attığımız her adımda bir sistematik sıralama öngörüyoruz.

DİŞ BEYAZLATMA NASIL YAPILIR?

Elbette Hollywood smile gülüşünün olmazsa olmazı beyaz dişlerdir. Bu nedenle kişinin diş yapısına en uygun diş beyazlatma yöntemi tercih edilebilir ve böylelikle dişlere daha beyaz bir görünüm kazandırılabilir. Her hastaya mutlaka diş beyazlatma işleminin yapılması gerekmiyor. Dişlerde mevcut olan beyazlığın yeterli olması durumunda bu işlemin yapılmasına da ihtiyaç olmaz. Ancak bu durumu netleştirmek gerekiyor. Uygulama öncesinde yaptığımız analizlerle hastanın diş beyazlatma işlemine ihtiyacı olup olmadığına karar veriyoruz.

İMPLANT NASIL UYGULANIR?

İmplant işleminin de her hastaya yapılması gerekmez. Ancak bu gülüş tasarımının mükemmel olması için eksik dişlerin giderilmesi gerekiyor. Bu durumda da devreye implant tedavisi giriyor. Estetik ve simetrik bir diş görünümünün elde edilebilmesi için diş kayıplarının giderilmesi çok büyük bir önem taşıyor. Eksik dişlerle Hollywood smile işlemini bir araya getirebilir misiniz? Elbette hayır!

Tüm bunlarla birlikte dişlerde çürük olması gibi durumlarda daha farklı tedaviler de uygulanabiliyor. Bunun da çok örneğini gördüm. Yapılan muayene sonrasında hastaya hangi işlemlerin uygulanacağı konusunda detaylı bilgi aktarıyor, uygulama yaptıracak kişinin de her adım hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz. Bu benim özellikle önem verdiğim bir nokta. Hasta karşılıklı güven ve şeffaflık ölçüsünde aşamalı tedavi planlaması hakkında bilgilendirilmeli ve hasta görüşü mutlaka önemsenmelidir.

PORSELEN VENER NEDİR?

Porselen vener uygulaması çok duyulan ancak çok da bilinmeyen bir uygulama. Porselen vener uygulaması kapsamında diş yüzeylerinin çok hafif oranda aşındırılması gerekebiliyor. Ardından dişlerin ön bölümlerine yaprak porselen kaplama uygulanıyor ve bu sayede hem daha beyaz hem de daha pürüzsüz ve parlak bir diş görünümü elde edilebiliyor. Bu işlem özellikle çarpık, aralıklı, küçük ya da çok sarı renkli dişler için tercih ediliyor.

Aynı zamanda dişlerde çatlak ve kırık olması gibi durumlarda da daha estetik bir görünüm kazandırmayı sağlayabiliyor. Diş dokusuna sadece son derece küçük bir müdahale ile gerçekleştirilen bir işlem olduğunu ve mine tabakası koruyuculu bir yaklaşım olduğunu da belirtmek gerekir. Dolayısıyla diş yapısının korunması mümkün olabiliyor ve porselen vener uygulaması ışık geçirgenliği sayesinde son derece doğal bir görünüm sergiliyor. Renk değiştirmiyor olmaları da bu uygulamanın en önemli özelliklerinden birisi.

Yani kısacası porselen vener sayesinde sarı veya çarpık olan dişleriniz üzerine uygulama yapıyor, dişlerinizin çok daha beyaz ve çok daha bakımlı durmasını sağlıyoruz. Uygulamadan önce, yine belirtmek istiyorum, uzman bir doktor ile görüşmek ve uygulama hakkında bilgi almak çok çok önemli bir nokta. Bu noktada bilinçli kullanıcı ve tüketici olmak doğru bir ilk adım olacaktır.

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