Hipertansiyonda genç kalmayın! Uzmanından hayat kurtaran tavsiyeler

Tüm bunlar dünyada ve ülkemizde en sık görülen kalp damar hastalıklarından hipertansiyon, hayatı tehdit ediyor. Ülkemizde de her 3 kişiden birini tehdit ediyor.

Son yıllarda, gençler arasında da görülme sıklığı artıyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Gülay Yılmaz, gençlerde görülen hipertansiyonun genellikle böbrek hastalıkları gibi başka bir sağlık problemi nedeniyle oluştuğunu söylüyor. Bu nedenle hiçbir yakınması olmasa bile 17 yaşından itibaren her gencin yılda bir kez kan basıncını ölçtürmesi gerektiğini söylüyor.

140'I GEÇERSE...

Büyük kan basıncının 140 mmHg'den ve küçük kan basıncının da 90 mmHg'den yüksek olması 'hipertansiyon' deniyor. Gençlerde görülen hipertansiyonun en yaygın nedeninin böbrek hastalıkları olduğu biliniyor. Dr. Yılmaz, "Böbrek hastalıkları arasında en sık görülenler; böbrek damarlarının darlığı, böbrek damarlarının iltihabı, akut böbrek yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliğidir. Hipertansiyona sebep olan hastalık tedavi edilmediği takdirde de son dönem böbrek hastalığıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle özellikle gençlerde hipertansiyon tespit edilmiş ise mutlaka sebebi araştırılmalı" diyor.

SAĞLIĞIN SİNSİ DÜŞMANI

Genellikle sinsi ilerleyen hipertansiyon, genellikle baş ağrısıyla belirti veriyor. Öte yandan böbrek hastalığı olanlarda halsizlik, bulantı, yüzde ve vücutta şişme, idrar miktarında azalma, idrarda renk değişikliği, kansızlık ile kemik ağrısı başlıyor. Tiroit hormon bozukluğu sorunu yaşayan hastalarda ise kilo artışı, saç dökülmesi, uyku bozukluğu ve kabızlık gibi sorunlar daha sık görülüyor.



STRESİ VE TUZU AZALTIN

- Hipertansiyondan korunmak için tuzu azaltmak gerekir. Günlük tuz alımının 3 gramı geçmemesi önerilir.

- Obezite, hipertansiyona zemin hazırlar. Kilolardan kurtulmak için haftanın 3-4 günü 30 dakika egzersiz yapılmalıdır.

- Akdeniz tipi beslenme alışkanlıkları kan basıncını dengeler. Bunun için sebze- meyve, haftada 2-3 gün kuru baklagiller ile balık tüketmelidir.

- Sigara, kan damarlarının daralmasına yol açarak tansiyonu yükseltiyor.

- Stres, kan basıncının yükseltir. İyi uyku, gün ışığı ve stresi önler, tansiyonu dengeler.