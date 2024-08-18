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Hipertansiyon sinsice ilerliyor! Ağrı kesici tansiyonu yükseltiyor

Yüksek tansiyon, cana kast ediyor! Fazla kilo ve stresin yanı sıra ağrı kesicilerin düzensiz kullanımı da bu hastalığa yakalanma riskini artırıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Hipertansiyon sinsice ilerliyor! Ağrı kesici tansiyonu yükseltiyor

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Hipertansiyon, günümüzde en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Türkiye'de her 3 kişiden birinde görülen bu hastalık, yıllarca belirti vermeden ilerliyor. Kimi zaman da inme, kalp krizi, kalp ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklara yol açıyor! Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kadir Polat, hipertansiyonun görülmesinde genetik faktörlerin de etkili olduğunu söylüyor.

KİLOYA DİKKAT
"Genetik faktörler, obezite, stres, hareketsiz yaşam tarzı, sigara ve haftada 4-5 kadehten fazla alkol tüketimi hipertansiyona sebep olabilir. Bel çevresinin kadınlarda 88 santimetrenin, erkeklerde ise 102 santimetrenin üzerinde olması hipertansiyon gelişimi açısından risk oluşturur. Doğum kontrol hapları ve ağrı kesiciler vücuttaki kan basıncını yükselterek hipertansiyona neden olabilir" uyarısında bulunuyor. Hipertansiyondan korunma yöntemlerini şöyle sıralıyor: Alkol ve sigara tüketimini azaltın. Tuzu kısıtlayın. Düzenli fiziksel egzersiz yapın. Fazla kilolardan kurtulun. Stresten uzaklaşın!

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