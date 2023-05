Hermest: İstanbul’un En İyi Saç Ekim Merkezi

Doğal ve yoğun saç ekimi gerçekleştirerek mükemmel saçları hedefleyen ekim merkezi, saç ekimi cerrahı, kardiyolog ve dermatologdan oluşan uzman bir hekim kadrosuna sahip. Özellikle saç ekimi konusunda tecrübeleri ile bilinen hekim kadrosuyla saç ekiminin yanı sıra sakal ekimi de yapıyor.

İSTANBUL SAÇ EKİMİ KLİNİKLERİ TATMİN EDİCİ SONUÇLAR SUNUYOR

Saç ekimi istanbul denildiğinde tanınmış başarılı kliniklerin sayesinde İstanbul, 5 yılda dünyanın en popüler saç ekimi merkezi oldu. Saç ekimi operasyonlarının merkezi olarak bilinen İstanbul'da çalışmalarına devam eden Hermest, saç ekiminde tatmin edici sonuçlar sunan bir klinik. Bu amaç doğrultusunda inovatif çalışmalar neticesinde geliştirilen Unique FUE tekniğinin yanı sıra DHI ve safir FUE teknikleri tercih ediliyor. Randevu sistemiyle çalışan merkezden hizmet almak isteyen kişilerin ilk önce randevu talebi oluşturması gerekiyor.

Randevu saatinde gerçekleştirilen ön muayene ve saç analizleri, hastanın saç yapısının analiz edilmesini olanaklı kılıyor. Saç dökülme derecesi, saçsız alanın genişliği başta olmak üzere birçok hususun belirlendiği ön muayene; aynı zamanda saç ekiminin planlandığı bir aşama. Bu nedenle saç analizi ve ön muayene aşaması oldukça fazla önemseniyor.

Saç tipine en uygun saç ekim tekniği belirlendikten sonra saç ekimi aşamasına geçilerek uygulama steril malzemeler kullanılarak hijyenik bir ortamda gerçekleştiriliyor.

SAÇ EKİMİNDE YENİ TREND ALL IN SAFETY PACKAGE ™

Saç ekimi operasyonlarında bazen küçük bazen de çok büyük sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu yeni başlayan "ALL IN SAFETY PACKAGE ™" trendi ile mükemmel bir saç ekimi deneyimi yaşatmak hedefleniyor. Amaç ömür boyu kalıcı mükemmel bir saç ekimi sonucu ortaya koymak ve oluşabilecek tüm sağlık risklerini ortadan kaldırmak. Saç ekimi kolay bir operasyon gibi görünse de ciddiye alınması bir operasyon. Her yıl İngiltere, almanya ve Amerika dahil bir çok ülkede saç ekiminden ölen insanlar oluyor. Bu nedenle saç ekimi yaptırılacak yerde "ALL IN SAFETY PACKAGE ™" sunulması gerekir. ALL IN SAFETY PACKAGE ™ amacı saç ekim kliniğinde mükemmel bir sonuç için en az 10 yıl tecrübeye sahip saç ekimi uzmanı, kalp problemlerine karşı bir kardiyolog, cilt sorunlarına karşı da bir dermatoloğun olması.

HER ŞEY DAHİL SAÇ EKİM PAKETLERİNE KONAKLAMA VE ULAŞIM HİZMETİ DE DAHİL

Yurt dışından gelen hastalarına konaklama ve ulaşım hizmetlerinin de yer aldığı saç ekim paketleri sunmakta olan Hermest, yabancı hastalarını en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyor. Sunulan paketlerin tamamında VIP araçla havaalanı-otel-hastane çıkışı sonrası ulaşım hizmeti sunuluyor. Bunun yanı sıra hastalar, 4 yıldızlı otelde 2 gece konaklayarak konforlu ve lüks bir şekilde konaklayabiliyor. Sunulan hizmetler sayesinde yabancı hastalar, saç ekim uygulamalarından sorunsuz bir şekilde yararlanma şansı elde ediyor.

İSTANBUL SAÇ EKİMİ FİYATLARI

İstanbul'da saç ekimi fiyatları uygulanacak yönteme bağlı olmak ile birlikte $2,500 ile $5,000 dolar arasında değişmektedir. Avrupa'da saç ekimi fiyatlarının $6,000'dan başladığını düşünürsek İstanbul saç ekiminde bu kadar popülerleşmesi çok doğal. Yüksek kalitede uygun fiyata saç ekimi yaptırmak isteyenler için İstanbul'daki saç ekim kliniklerinin sundukları her şey dahil saç ekimi paketlerini tavsiye ediyoruz.

SAFİR FUE, UNİQUE FUE VE DHI SAÇ EKİM TEKNİKLERİNİ KULLANIYOR

İstanbul'un en iyi saç ekim merkezi seçilen Hermest, yenilikçi ve gelişmiş saç ekim tekniklerini tercih ediyor. FUE tekniğinin bir alt dalı olan Safir FUE, bu teknikler arasında yer alıyor. Saç açıklığı fazla olan, bu nedenle yüksek sayıda grefte ihtiyaç duyan hastalara uygulanan teknik, cildi hassas olan kişiler için de oldukça ideal.

Gerileyen saç çizgisi ve genetik saç dökülmelerinde tercih edilen safir FUE, safir kaplı bıçaklar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Çapları 0,6-0,7 ve 0,8 mm arasında değişiklik gösteren mikro uçlar; greftlerin donör bölgeden tek tek toplanmasını mümkün kılıyor. Ayrıca safir insan vücuduna uyum sağladığından, safir FUE tekniği sonrasında iyileşme süreci oldukça kısa.

Hermest tarafından geliştirilen ve test edilip onaylanan Unique FUE, yüksek tutma oranıyla dikkat çeken bir teknik. En iyi saç ekimi sonucunu mümkün kılan yöntem, yapılan ön muayene sonrasında uygun olan hastalarda kullanılıyor. Ömür boyu garantili sunan Unique FUE, doğal ve yoğun saçlara olanak tanıyor.

Saç ekim merkezinin kullandığı yöntemlerden bir diğeri de Doğrudan Saç Ekimi şeklinde Türkçeye çevrilen Direct Hair Implantation ya da DHI'dır. Choi olarak adlandırılan medikal kalem aracılığıyla uygulanan yöntemde ayrı bir kanal açımına gerek duyulmuyor. İşlem sırasında kanal açılmadığı için uygulama sonrasında iyileşme süreci de oldukça hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Seyrek saçlı ya da saç açıklığı fazla olmayan hastalarda uygulanan teknik, saç ekiminde etkili bir çözüm sunuyor.

KADINLARDA SAÇ EKİMİ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYOR

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi saç ekim merkezleri arasında yer alan Hermest, kadınlarda saç ekimi adına özel çalışmalarda bulunuyor. Uygulama sırasında tıraş istemeyen kadınlarda, saç yapısının uygun olması durumunda tıraşsız saç ekimi gerçekleştiriliyor. DHI ve FUE teknikleri olmak üzere iki farklı teknik ile gerçekleştirilen tıraşsız saç ekimi; konsültasyon, hazırlık, saç köklerinin toplanması vb. adımlar uygulanarak gerçekleştiriliyor.

Kadınlarda saç ekimi kapsamında uzun saç ekimi de uygulanabiliyor. Donör bölgeden uzun haliyle saç kökleri alınıyor. İşlem sırasında donör bölgede herhangi bir şekilde tıraşlama işlemi yapılmadığından kadınlarda genellikle uzun saç ekimi tercih ediliyor.

Saç ekimi öncesi ve sonrası uzman desteğiyle ekim konusunda profesyonel çalışmalarda bulunan Hermest, uzman hekim kadrosu ile sunmuş olduğu hizmetlere devam eden bir merkezdir. Web sitesi üzerinde yer alan iletişim kanalları üzerinden hastalarına randevu vermektedir.

SAÇ EKİMİNİN DİVASI UZM. DR. AHMET MURAT

Uzm. Dr. Ahmet Murat, başarılarla dolu kariyer basamaklarını tırmanmaya henüz 22 yaşındayken, 2009 yılında başladı. Tıp eğitimini tamamladığı 2009 yılından hemen sonra, aynı yıl içerisinde saç ekimi operayonları gerçekleştirmeye başladı. Saç ekimi operasyonlarında oluşabilecek ölüm gibi riskleri o yıllarda fark etmişti ve %100 güvenli bir saç ekimi operasyonu için kardiyoji uzmanı olmak gerektiğini gördü. Saç ekimi uygulamalarında ölüm riskini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla yola çıkan Ahmet Murat, uzun süren çabalarının sonunda 2015 yılında "Uzman Kardiyolog" unvanını elde etti. Sahip olduğu uzmanlık, bir unvan olmaktan çok daha fazlasıydı. Artık, saç ekimi operasyonlarında özellikle kalbe bağlı olarak gelişebilecek reaksiyonları önlemek için gerekli yetkinliğe ulaşmıştı.

Gerçekleştirdiği başarılı saç ekimi uygulamaları Dünya çapında bilinen ve saygın bir hekim haline dönüştürdü. Dünyanın farklı noktalarından saç ektirmek isteyen binlerce insan, sadece onun için Türkiye'ye ziyarette bulundu.

