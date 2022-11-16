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    • Sağlık
    • 16.11.2022 15:26
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    • 16.11.2022 15:28
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    Herkes grip sanıyor Kalbi yiyip bitiriyor! Bu belirti sizde varsa hemen doktora gidin! Önümüzdeki kış boyunca asla yapmayın...

    Koksaki virüsü denilen bu virüs gip virüsleri arasında yer alsa da oldukça tehlikeli olabiliyor. Gençlerde artan kalp sorunlarının altında bu virüsün olduğu ortaya çıktı. Ölüme yol açan virüs sinsice vücuda giriyor. Peki bu virüse yakalanmamak için ne yapılmalı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Herkes grip sanıyor Kalbi yiyip bitiriyor! Bu kış bunları sakın yapmayın...

    Vücudu yavaş yavaş ölüme sürükler. Erken teşhis için sol koltuk altı ağrısındaki artışa dikkat edin.

    KOKSAKİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

    Baş dönmesi,

    38 üzeri ateş,

    Sırt ve koltuk altı ağrısı,

    Yorgunluk ,

    Cilt renginde sararma

    Hafif boğaz ağrısı ve burun akıntısına birden akciğerde nefes darlığı ve göğüs ağrıları da görülebilir.

    KOKSAKİ VİRÜSÜ NEDİR?

    Koksaki virüsü, tek bir ribonükleik tutamından oluşan bir virüs türüdür. Tarihte ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Albany de Coxsackie kasabasında rastlanılmıştır.

    Koksaki virüsü, sindirim sistemlerinde yaşayıp çoğalmaktadır. Dışkı ile yayılan virüs tiplerinden olan koksaki, hafif soğuk algınlığı semptomlarına neden olurken bazen de ateşli ağır hastalık belirtilerine de yol açabilmektedir.

        KOKSAKİ VİRÜSÜNÜN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

        Geniş bir düzeyde incelenen koksaki virüsünün neden olduğu belirtiler, kimi zaman hafif bir şekilde, kimi zaman da oldukça şiddetli bir şekilde görülmektedir.

        El - ayak - ağız hastalığı: Genelde yaz aylarında ortaya çıkan bu hastalık, küçük salgınlar yaratmaktadır ve bulaşıcıdır. Hafif, orta şiddette ateş ardından ağız içi, yumuşak ve sert damakta ağrılı kızarık yaralar, el ayası ve tabanlarda kızarık döküntüler ile seyreder.

        Herpanjina: Ağız tavanında bademciklerde ve yumuşak damaklarda kızarık ülserler ile yüksek ateşile seyreden bir başka koksaki virüs hastalığıdır. Herpes virüsün yaptığı ağız yaraları ile karışır.

        Konjonktivit: Gözün ön yüzünü örten konjonktiva denen şeffaf zarın iltihabıdır. Kızarıklık, sulantı, ağrı, göz yaşarması ve bulanık görmeye neden olur.

        Son derece bulaşıcı olan koksaki virüslerinin herhangi bir aşısı yoktur ve kendiliğinden geçer. Koksaki tedavisinde yalnızca ağrı kesici kullanılır.

        KOKSAKİ VİRÜSÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

        Mevcut tıbbi koşullarda koksaki virüsünü doğrudan hedefleyen bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ancak sebep olduğu hastalıkların neden olduğu sorunların giderilmesi, kontrol altına alınması ve hayat kalitesinin geliştirilmesi mümkündür.

        GRİBE YAKALANMAMAK İÇİN DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN HUSUSLAR

        Sabun ve su ile ellerinizi sık sık yıkayınız.

        Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınınız.

        Yüzeyleri sık sık temizleyiniz.

        Yeterli ve dengeli besleniniz.

        Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınınız.

            GRİP OLMAMAK İÇİN NE İÇİLMELİ?

            Gün içinde domates, taze biber, roka, maydanoz, mandalina, greyfurt, portakal, nar, kuşburnu ve kivi gibi C vitamini içeren besinler tüketilmelidir. Çinko ve selenyum: Bağışıklık sistemi için önemli minerallerdir. Selenyum; deniz ürünleri, et, soğan ve sarımsakta bulunur.
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            Haberler Sağlık Herkes grip sanıyor Kalbi yiyip bitiriyor! Bu belirti sizde varsa hemen doktora gidin! Önümüzdeki kış boyunca asla yapmayın...
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