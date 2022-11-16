Herkes grip sanıyor Kalbi yiyip bitiriyor! Bu kış bunları sakın yapmayın...

Vücudu yavaş yavaş ölüme sürükler. Erken teşhis için sol koltuk altı ağrısındaki artışa dikkat edin.
KOKSAKİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?
Baş dönmesi,
38 üzeri ateş,
Sırt ve koltuk altı ağrısı,
Yorgunluk ,
Cilt renginde sararma
Hafif boğaz ağrısı ve burun akıntısına birden akciğerde nefes darlığı ve göğüs ağrıları da görülebilir.
KOKSAKİ VİRÜSÜ NEDİR?
Koksaki virüsü, tek bir ribonükleik tutamından oluşan bir virüs türüdür. Tarihte ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Albany de Coxsackie kasabasında rastlanılmıştır.
Koksaki virüsü, sindirim sistemlerinde yaşayıp çoğalmaktadır. Dışkı ile yayılan virüs tiplerinden olan koksaki, hafif soğuk algınlığı semptomlarına neden olurken bazen de ateşli ağır hastalık belirtilerine de yol açabilmektedir.