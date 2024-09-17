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Her prostat kanser değil

Erkeklerde en sık görülen rahatsızlıkların başında prostat hastalığı geliyor. Prostat büyümesinde hastalar hemen "Kanser mi oldum?" korkusuna kapılıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
Her prostat kanser değil

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Erkeklerde en sık görülen rahatsızlıkların başında prostat hastalığı geliyor. Prostat büyümesinde hastalar hemen "Kanser mi oldum?" korkusuna kapılıyor.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Giray Ergin, bu konuda yüreklere su serpen bir açıklama yapıyor: İkisi tamamen birbirinden farklı hastalıklar. Tüm erkeklerde prostat bezi ergenlik döneminde iki katına çıkarak büyüyor. Asıl bulgu verme yaşı ise 45'ten sonra başlıyor. Hastalık kimi hastalarda hiçbir bulgu vermiyor ancak bazılarında da idrar yolunu sıkıştırarak kendini belli ediyor.

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