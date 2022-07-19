Her 3 kişiden 1'ini etkileyen yüksek kolesterole dikkat! Kolesterolü doğru anlayın

Yanlış: Sigarayla ilgili yok.

DOĞRUSU: Kalp ve beyin damar hastalıkları için sigaranın da kolesterol gibi risk faktörleri arasında yer alır. Bir kişide hem kolesterol yüksekliği varsa hem sigara içiyorsa risk artar.

Yanlış: Zayıf kişilerde kolesterol yüksek değildir.

DOĞRUSU: Bazı normal kilodaki kişilerde de kolesterol yüksek olabilir. Ancak kolesterol yüksekliği ile birlikte fazla kilonun birçok hastalık açısından risk oluşturabilir.