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    Her 3 kişiden 1'ini etkileyen yüksek kolesterole dikkat! Kolesterolü doğru anlayın

    Yüksek kolesterol, her 3 kişiden birini tehdit ediyor. Tedavi edilmezse, kalp krizi ve inme riskini artırıyor. Uzmanlar, bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenlere değiniyor. Herkesi uyarıyor: Et yerine sebze tüketmeli. Kolesterolü aksatmamalı. İlaçlar mutlaka içilmeli.

    Kolesterolü doğru anlayın

    Kolesterol, ülkemizde her 3 kişiden birini tehdit ediyor. Hücrenin yapısına katılan bir protein-yağ oluşumu olarak bilinen kolesterolün olması gereken sınırların ya altında veya üstünde bulunması ise sağlık açısından risk taşıyor. İç Hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Akif Öztürk, çevresel faktörler ve beslenme tercihleri veya fiziksel aktiviteden uzak bir yaşam tarzının kolesterol riskini artırdığına dikkat çekiyor. Kolesterolle ilgili bilinmesi gerekenleri sıralıyor....

    Yanlış: Sigarayla ilgili yok.
    DOĞRUSU: Kalp ve beyin damar hastalıkları için sigaranın da kolesterol gibi risk faktörleri arasında yer alır. Bir kişide hem kolesterol yüksekliği varsa hem sigara içiyorsa risk artar.

    Yanlış: Zayıf kişilerde kolesterol yüksek değildir.
    DOĞRUSU: Bazı normal kilodaki kişilerde de kolesterol yüksek olabilir. Ancak kolesterol yüksekliği ile birlikte fazla kilonun birçok hastalık açısından risk oluşturabilir.

    Yanlış: Kolesterolün yüksek değil, çünkü belirtim yok.
    DOĞRUSU: Kolesterol kimi zaman sinsi ilerleyebilir. Bu nedenle belirtiler ortaya çıkmadan kontrolleri aksatmamak gerekir.

    Yanlış: Et tüketmiyorum. Kolesterolüm yükselmez.
    DOĞRUSU: Et ürünleri kolesterol içeriği yüksek ürünlerdir. Beslenmeye dikkat etmek gerekir. Et tüketmiyorum dolayısıyla kolesterol sorunu yaşamam gibi bir düşünce doğru değildir.

        Yanlış: Yükselen kolesterol bir daha düşmez.
        DOĞRUSU: Kolesterolü sadece yaşam tarzı değişiklikleriyle bile düşürmek mümkündür.

        Yanlış: İlaç kullanıyorum. İstediğim yemeği yiyebilirim.
        DOĞRUSU: Tedavi tek başına ilaç tedavisiyle sürdürülemez. Yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisi birlikte yürütülmelidir.

        Yanlış: Kolesterol vücut için zararlıdır.
        DOĞRUSU: Kolesterolün aslında vücudumuzda bulunan hücrelerin yapıtaşıdır. Beyin dokumuzda yüksek oranda mevcuttur. Önemli olan dolaşımda bulunan kolesterol düzeyleridir.
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        Haberler Sağlık Her 3 kişiden 1'ini etkileyen yüksek kolesterole dikkat! Kolesterolü doğru anlayın
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