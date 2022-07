Her 3 kişiden 1'ini etkileyen yüksek kolesterole dikkat! Kolesterolü doğru anlayın

Yanlış: Kolesterolün yüksek değil, çünkü belirtim yok.

DOĞRUSU: Kolesterol kimi zaman sinsi ilerleyebilir. Bu nedenle belirtiler ortaya çıkmadan kontrolleri aksatmamak gerekir.

Yanlış: Et tüketmiyorum. Kolesterolüm yükselmez.

DOĞRUSU: Et ürünleri kolesterol içeriği yüksek ürünlerdir. Beslenmeye dikkat etmek gerekir. Et tüketmiyorum dolayısıyla kolesterol sorunu yaşamam gibi bir düşünce doğru değildir.