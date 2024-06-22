Hemoroitte kırmızı alarm

Utandıran hastalık hemoroit, Türkiye'de her 4 kişiden birinde görülüyor. Özellikle masa başı çalışanlar için önemli bir sorun haline geliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, herkese, 2-3 saatte bir 10 dakika mola vermeyi, yürüyüş ve egzersiz hareketleri yapılmasını öneriyor.

"Başta kırmızı et olmak üzere hayvansal gıdalar ve mayalı içecekler tüketilmemeli. Sebze ağırlıklı beslenilmelidir. Yürüyüş, tüm kalça bölgesinde kan akımını düzenlediği için günde en az 10 bin adım atılmalı" diyor.