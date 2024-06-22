PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Hemoroitte kırmızı alarm

Utandıran hastalık hemoroit, Türkiye'de her 4 kişiden birinde görülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Haziran 2024
Hemoroitte kırmızı alarm

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Utandıran hastalık hemoroit, Türkiye'de her 4 kişiden birinde görülüyor. Özellikle masa başı çalışanlar için önemli bir sorun haline geliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, herkese, 2-3 saatte bir 10 dakika mola vermeyi, yürüyüş ve egzersiz hareketleri yapılmasını öneriyor.

"Başta kırmızı et olmak üzere hayvansal gıdalar ve mayalı içecekler tüketilmemeli. Sebze ağırlıklı beslenilmelidir. Yürüyüş, tüm kalça bölgesinde kan akımını düzenlediği için günde en az 10 bin adım atılmalı" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sanal oyun gerçek katliam: Oynadığı savaş oyunlarının etkisinde kaldı! 5 kişiye dehşet saçtı | İşte gözaltına alınma anları
Erken emeklilik için 7 formül: Bunları yapan daha önce maaşa bağlanıyor! İşte avantajlar...
BES sistemi kazandırıyor: Yatırılan paralar doğru fonlarda artıyor! Fon nasıl seçiliyor?
CANLI TAKİP | ABD’den İsrail’e hazırlıklı olun çağrısı! İran resmi ajansından flaş paylaşım: Dünya o saate kilitlendi
Ebru Şallı’ya haciz şoku! Firari eşi Uğur Akkuş başını yaktı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: ’Gürz-6’ operasyonunda 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’la görüşmeyi reddettim tiyatrosu çöktü! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar: 14 Ağustos çağrısı
ABD Başkan adayı Donald Trump eski adı Twitter olan X platformuna geri döndü! Elon Musk ile röportaj bombası
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Başkan Erdoğan’dan gerilimi bitirin talimatı | Ankara’da mekik diplomasisi: Heyetler masada
Mehmet Doğan son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan: Gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Silopi’deki patlamaya ilişkin flaş açıklama: Kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir
Para kulelerinden after ’party’lere İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş! Bonus Halis Kahriman... Kaçak 17 katın diyeti Paris sponsorluğu mu?
Jose Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan PKK’lı teröristin taziyesine katıldı
Sokak röportajında Başkan Erdoğan’ı hedef alıp vatandaşlara hakaret eden şüpheli tutuklandı
SON DAKİKA