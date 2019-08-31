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    Hayat şekerden daha tatlıI

    Ağızları tatlandıran şeker, zehir saçıyor. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, şekerli besinlerin, gazlı içeceklerin ve hazır meyve sularının şeker hastalığına davetiye çıkarttığını söylüyor. Şeker hastalarının kansere yakalanma riskinin diğer kişilere oranla 3 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Şekerli gıdaların organ yağlanmasına neden olduğunu, bunun da zamanla kansere dönüştüğünü belirten Prof. Dr. Canfeza Sezgin, "Günde 1-2 porsiyon meyve tüketilmeli. Her meyvenin porsiyon miktarı öğrenilip ona göre tüketilir" diyor.

    Hayat şekerden daha tatlı
    Ağızları tatlandıran şeker, zehir saçıyor. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, şekerli besinlerin, gazlı içeceklerin ve hazır meyve sularının şeker hastalığına davetiye çıkarttığını söylüyor. Şeker hastalarının kansere yakalanma riskinin diğer kişilere oranla 3 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Şekerli gıdaların organ yağlanmasına neden olduğunu, bunun da zamanla kansere dönüştüğünü belirten Prof. Dr. Canfeza Sezgin, "Günde 1-2 porsiyon meyve tüketilmeli. Her meyvenin porsiyon miktarı öğrenilip ona göre tüketilir" diyor.
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