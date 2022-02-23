Hatalı beslenme düşüğe gebe

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döneminde anne adayının doğru beslenme alışkanlığı edinmesi, bu sürecin sağlıklı atlatılmasında kilit role sahip oluyor.Bu sayede; erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve bebekte oluşabilecek pek çok önemli sağlık problemine karşı önlem alınabildiği gibi, anne adayında da diyabet, yüksek tansiyon, gebelik zehirlenmesi, kemik erimesi, obezite ve lohusalık depresyonu gibi ciddi komplikasyonlar engellenebiliyor.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Elif Meşeci, sağlıklı hamilelik için kaçınmanız gereken beslenme hatalarını anlatıyor: Tek tip beslenmek. Kafeini abartmak. Kahvaltı etmemek. İki kişilik beslenmek. Pastörize edilmemiş çiğ süt, çiğe yumurta, pişmemiş kırmızı et, tavuk, balık gibi besinleri tüketmek.