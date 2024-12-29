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Hatalı beslenme alışkanlıkları kabızlığa davetiye çıkarıyor!

Hatalı beslenme alışkanlıkları kabızlığa neden olabiliyor. Uzmanlar, bu şikayeti ortadan kaldırmak için etkili önerilerde bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Hatalı beslenme alışkanlıkları kabızlığa davetiye çıkarıyor!

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    Hatalı beslenme alışkanlıkları kabızlığa yol açıyor. Uzmanlar, şikayetleri bitirecek önerileri sıralıyor:

    1- Sağlıklı bağırsaklar için sabah açken 2 adet kuru kayısı yiyip üzerine 1 bardak ılık su içerek güne başlayın.

    2- Probiyotikler, bağırsaklara güç verir. Bu nedenle yoğurt, kefir, turşu tüketin.

    3- Yüksek posa içeriğine sahip kurubaklagiller, bağırsakları çalıştırır. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimeği haftada 2 gün tüketilmelidir.

    4- Bol su içmek, bağırsak hareketlerini hızlandırır.

    5- Bazı durumlarda kahve, bağırsak tembelliğine yol açar. Günde 2-3 fincandan fazla tüketilmemelidir.

    6- Her gün 20-30 dakika yürüyüş yapmak, kabızlık şikayetini azaltır.

    7- Muz, pirinç lapası ve fast food yiyecekler kabızlığa yol açar. Uzak durun.

    8- Fazla stres, bağırsak florasını bozar. Stresten kaçının.

    9- Kepekli ürünler, kabızlığa yol açar. Bunun yerine tam tahıl, çavdar ve tam buğday ekmeği yiyin.

    10- Bağırsağı tembelleştiren sinameki ve açlık otu gibi bitkilerde çare aramayın...

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