Hastalıklara C deyin! Soğuk algınlığı hastalıklarına karşı kalkan görevi C vitaminde...

Kış meyveleri olan portakal, mandalina ve narda bolca bulunan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığı hastalıklarına karşı kalkan görevi üstleniyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Demirel, C vitaminin cilt üzerindeki faydalarını anlatıyor:

Kolajen üretimini azalmasının önüne geçer. Sıkı bir cilde kavuşturur.

Güneş ışınlarının neden olduğu can sıkıcı cilt lekelerinden sizi korur.

Güçlü bir antiinflamatuardır. Yara iyileşmesini hızlandırır.

Saçların daha parlak, daha güçlü ve sağlam olmasına katkıda bulunur.

Alerjik hastalıklar, kızarıklık, tahriş, egzama, sedef gibi durumlarda rahatlama sağlar.

Nedeni stres yaratan durumlar olan göz altı morluklarına iyi gelecektir.



FAZLA KAFEİN BAŞARIYI AZALTIR

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence şehrinde bulunan Butler Hastanesi Nöromodülasyon Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, 20 kişide öğrenme ve anıların korunmasıyla ilişkili beyin sinyallerini analiz etti. Kafeinin beyin hücrelerinde esnekliği arttırdığı varsayımlarına meydan okuyan şaşırtıcı ayrıntılar keşfetti. Her gün çok fazla kafein tüketmenin beynin yeniden bağlantı kurma yeteneğini baskı altına alabildiği ve nedenle özellikle öğrencilerde başarıyı azalttığı tespit edildi.