Hastalıklara C deyin! Soğuk algınlığı hastalıklarına karşı kalkan görevi C vitaminde...

Kış meyveleri olan portakal, mandalina ve narda bolca bulunan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığı hastalıklarına karşı kalkan görevi üstleniyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Demirel, C vitaminin cilt üzerindeki faydalarını anlatıyor:

Kolajen üretimini azalmasının önüne geçer. Sıkı bir cilde kavuşturur.

Güneş ışınlarının neden olduğu can sıkıcı cilt lekelerinden sizi korur.

Güçlü bir antiinflamatuardır. Yara iyileşmesini hızlandırır.

Saçların daha parlak, daha güçlü ve sağlam olmasına katkıda bulunur.

Alerjik hastalıklar, kızarıklık, tahriş, egzama, sedef gibi durumlarda rahatlama sağlar.

Nedeni stres yaratan durumlar olan göz altı morluklarına iyi gelecektir.