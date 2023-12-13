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Hastalıklara C deyin! Soğuk algınlığı hastalıklarına karşı kalkan görevi C vitaminde...

Kış meyveleri olan portakal, mandalina ve narda bolca bulunan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığı hastalıklarına karşı kalkan görevi üstleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 13 Aralık tarihli TAKVİM sağlık haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Aralık 2023 Güncelleme 13 Aralık 2023, 07:01
Hastalıklara C deyin! Soğuk algınlığı hastalıklarına karşı kalkan görevi C vitaminde...

Kış meyveleri olan portakal, mandalina ve narda bolca bulunan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığı hastalıklarına karşı kalkan görevi üstleniyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Demirel, C vitaminin cilt üzerindeki faydalarını anlatıyor:
Kolajen üretimini azalmasının önüne geçer. Sıkı bir cilde kavuşturur.
Güneş ışınlarının neden olduğu can sıkıcı cilt lekelerinden sizi korur.
Güçlü bir antiinflamatuardır. Yara iyileşmesini hızlandırır.
Saçların daha parlak, daha güçlü ve sağlam olmasına katkıda bulunur.
Alerjik hastalıklar, kızarıklık, tahriş, egzama, sedef gibi durumlarda rahatlama sağlar.
Nedeni stres yaratan durumlar olan göz altı morluklarına iyi gelecektir.


FAZLA KAFEİN BAŞARIYI AZALTIR
ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence şehrinde bulunan Butler Hastanesi Nöromodülasyon Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, 20 kişide öğrenme ve anıların korunmasıyla ilişkili beyin sinyallerini analiz etti. Kafeinin beyin hücrelerinde esnekliği arttırdığı varsayımlarına meydan okuyan şaşırtıcı ayrıntılar keşfetti. Her gün çok fazla kafein tüketmenin beynin yeniden bağlantı kurma yeteneğini baskı altına alabildiği ve nedenle özellikle öğrencilerde başarıyı azalttığı tespit edildi.



SIRA DİŞI ÇILGINLIK
Son yıllarda dişlerde estetik uygulamalara talep artıyor. Uzmanlar, işlemlerin ehil ellerde yaptırılması konusunda uyarıyor. Diş Hekimi Zeynep Bulut, "Maalesef estetik çılgınlığını hepimiz görüyoruz, özellikle sosyal medya, kişilerin birbirine kıyas yapması dolayısıyla çok fazla estetik beklenti var. Diplomasız kişiler bu uygulamaları sırf para kazanmak için hastalara veriyor. Yanlış yaşlarda yapılıyor, özellikle gençlerimizde çok fazla talep var. Hollywood gülüşü dediğimiz bir gülüşü, tamamen tebeşir beyazı, hiç önermediğimiz renkleri tercih ediyorlar. Ellerinde fotoğrafla doktorlarına başvuruyorlar" diyor.



KETEN TOHUMU KANSERİN SONU
ABD'deki Nebraska Üniversitesi'nden araştırmacılar, dişi farelere; tahıllar, tohumlar, kuruyemişler gibi lif açısından zengin gıdalarda ve kahve gibi içeceklerde bulunan bir bileşik olan lignan içeren keten tohumu yağı çözeltisi verdi.

MEMEDEKİ RİSKİ BİTİRİR
Bunun bağırsak mikrobiyomu ile meme kanseri hücresi büyümesiyle bağlantılı meme bezi mikroRNA'ları (miRNA'lar) arasındaki ilişkiyi tetiklediğini belirledi. Sonuç olarak genellikle salataların üzerine serpilen keten tohumu yağının meme kanseri riskini azalttığı tespit edildi.

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