Hastalık dolusu havuz

Bunaltan sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar, deniz ve havuzlara koşuyor. Ancak havuzlarda hastalıklar kol geziyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Hacıosman, hijyenik olmayan havuzlardan bulaşan hastalıklar hakkında bilgi veriyor:

Havuzlarda Hepatit A virüsü bulaşabiliyor. "Crypto" adlı mikroplar uzun süre havuzlarda yaşayabiliyor ve ishale sebep olabiliyor. İshalle seyreden Rotavirüs de havuzlardan bulaşabiliyor. Bir diğer hastalık da idrar yolu enfeksiyonudur. Bu hastalık en çok kadınlarda görülür. Temizliği doğru yapılmayan havuzlar, tifo, kolera, basilli dizanteri, giardia paraziti ve mantar enfeksiyonlar yanı sıra gözde tahrişe ve konjonktiviteye, dış kulak yolu enfeksiyonuna, kadınlarda vajinal mantar enfeksiyonlarına neden olabilir. Havuz temizliğinin fiziksel ve kimyasal olarak yeterli sıklıkta yapılması gerekir.