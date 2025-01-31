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Hareket et osteoporozu geç! İşte osteoporozla ilgili bilinmesi gerekenler

Osteoporoz yani kemik erimesi, daha çok kadınlarda görülüyor. Özellikle menopozdan sonra artış gösteriyor. Doç. Dr. Ahmet İnanır, “Hareketsizlik tetikliyor. Düzenli spor yapın” diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Hareket et osteoporozu geç! İşte osteoporozla ilgili bilinmesi gerekenler

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    Osteoporoz yani halk arasında bilinen adıyla kemik erimesi, vücuttaki kemiklerin sertliklerinin azalması sonucunda zayıf ve kırılabilir hale gelmeleriyle ortaya çıkıyor. Vücuttaki bütün kemiklerde görülebiliyor. En fazla omurga, kalça ve el bileğini etkiliyor. Çoğunlukla kırık oluşmadıkça sessiz seyrediyor. Kemik kırılganlığının artışına bağlı omurga, kalça, el bileği kırıkları meydana gelebiliyor. Genelde 45 yaşın üzerinde görülmeye başlıyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, osteoporozla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

    SİGARA VE ALKOL BÜYÜK RİSK
    İleri yaş döneminde olmak, genetik yatkınlık, yetersiz güneşlenme, yetersiz kalsiyum, fosfor ve D vitamini alımı, kadın cinsiyet, menopoz sonrası dönemde olmak, tiroid ve cinsiyet hormonlarına dair bozukluklar, adrenal bez hastalıkları, sürekli steroid içerikli ilaç kullanımı, sigara– alkol–kahve tüketimi, hareketsiz yaşam tarzı sürmek. Osteoporoz tanısı DEXA adı verilen yöntem saye- sinde elde edilen verilere ve kırık var olup olmamasına göre konulmaktadır.

    Osteoporozu ilaç ve ilaç dışı yöntemlerle tedavi etmek gerekmektedir. Hastalarda kırık veya kırıklar oluşmamışsa koruyucu tedaviye başlanmalıdır. Küçük yaştan itibaren kalsiyum ve D vitamini açısından zengin beslenme alışkanlığının kazandırılması, spor yapma, güneşlenme önemlidir. Sigara ve alkolden uzak durulması, osteoporozun erken tanınması, osteoporoz gelişen hastalarda uygun tedavinin zamanında sağlanması ve kırık oluşumunun önlenmesi için önemlidir.

    HORMON AZALMASINA DİKKAT
    Osteoporozun en yaygın belirtisi, omurga ve sırt bölgesinde oluşan ağrılardır. Osteoporozun diğer belirtileri arasında, bel ve sırt ağrısı, boyda kısalma, kamburlaşmaya götürebilen kırıklar sayılabilir. 50 yaşın üzerinde (üç kadından birinde ve 5 erkekten birinde) görülebilmektedir. Osteoporoz, zayıf, ince ve narin yapılı kadınlarda daha fazla görülüyor. Kadınlarda menopoza girmek, osteoporoz için önemli bir risk faktörü durumundadır. Kadınlarda menopoz öncesi kemik erimesine az rastlanmaktadır.

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