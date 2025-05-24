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Hamilelik şansını artıran basit ama etkili alışkanlıklar

Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, doğal yolla hamile kalmak isteyen çiftlere yumurtlama takibi, beslenme ve egzersiz gibi altı önemli tavsiyede bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025
Hamilelik şansını artıran basit ama etkili alışkanlıklar

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Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, doğal yollarda gebe kalma şansını artıracak 6 yöntemi sıralıyor.

YUMURTLAMA ZAMANI: Döngünüz 28 gün sürüyorsa, yumurtlama genellikle bir sonraki adetinizden yaklaşık 14 gün önce gerçekleşir. Vücut sıcaklığı yükselmeden 2-3 gün önce en doğurgan zamanınızdır.

KONTROL ŞART: Çiftlerin sağlık durumları iyiyse hamilelik olasılığı daha yüksektir.

KİLONUZU KORUYUN: Fazla kilolu veya zayıf olmak hamile kalma olasılığını düşürür. Normal BMI'a sahip erkekler daha kaliteli sperm üretir. Vücut Kitle İndeksinizi (BMI) ölçün. 30'dan çok ise hamile kalma şansınız düşer.

SİGARA İÇMEYİN: Sigara içen kadının infertil olma olasılığı daha yüksektir.

SAĞLIKLI BESLENİN: Bol miktarda meyve, sebze, protein, kepekli tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketin. B9 vitamini olarak da bilinen folik asit takviyesi almak gerekir.

EGZERSİZ YAPIN: Düzenli egzersiz vücudunuz ve zihniniz için iyidir. Stres, cinsel dürtünüzü etkiler ve daha az sıklıkta cinsel ilişkiye girmenize neden olur. Stresten kaçınmak hamile kalmanıza yardımcı olabilir.

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