Hamileler hemeroide açık

Halk dilinde basur olarak bilinen hemoroid, makat (anal kanal-anüs) bölgesinde bulunan kan damarlarının genişlemesi, şişmesi ve ele gelmesine deniyor. Hamileler arasında hemoroidal hastalık görülme sıklığı yüzde 50 oranında olduğuna işaret eden Prof. Dr. İlker Sücüllü, "Hamilelik sırasında vücuttaki değişiklikler hemoroidal hastalıkların görülmesine sebep olabilir. Özellikle bu dönemde vücudun kabızlığa yatkın olması, hormonal değişiklikler ve demir ilaçları gibi kabızlığı artıran ilaçlar şikayetlerin artmasına neden olabilir" diyor. Sücüllü, diyette yapılacak değişiklikler (posalı gıda, bol su tüketimi) ve düzenli egzersiz ile kabızlığın önlenmesi ve aşırı ıkınmadan/ uzun süreli oturmadan kaçınılmasının kilit rol oynadığını söylüyor