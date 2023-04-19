Hamile kalamayanlara bitkisel destek ürünü: Natavitas

Kilo yönetim uzmanı Esat Başaran'ın ortakları Murat Başaran ve Mert Yaşar Kayı'yla birlikte 8 yıl önce kurduğu 7 Zeytin 1 İncir ve Palmes Beauty markaları, ürünleriyle geniş bir tüketici kitlesine ulaşmıştı. Üç ortak, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları, hamile kalamama sorununa yönelik bitkisel takviye ürünü Natavitas'ı da piyasaya sundu.

ERKEKLER DE KULLANABİLİR

Esat Başaran, Murat Başaran ve Mert Yaşar Kayı, ürünü sadece bebek sahibi olmak isteyen kadınların değil, erkeklerin de kullanabileceğini söyledi: "Natavitas, hamile kalamayan anne adayları için geliştirildi. Folik asit içeren ürün, aynı zamanda sperm üretmeyi artıracak bir formüle sahip, dolayısıyla erkekler de kullanabilir. Natavitas'ı özel yapan özelliği ise tamamen bitkisel olması. Anne adaylarının herhangi bir kimyasal almadan gebelik sürecine adım atmalarını sağlayan ürünün içerisinde; incir, hurma, ıspanak ve ısırgan otu bulunuyor."

HAMİLEYKEN DE KULLANILABİLİR

Natavitas'ın hiçbir şekilde alerjik reaksiyona sebebiyet vermediğini dile getiren üç ortak, "İçeriğinin tamamen bitkisel olması sebebiyle Natavitas'ın hiçbir yan etkisi bulunmuyor. Eğer kullanacak kişinin ürünün içindeki bitkisel içeriklere karşı bir alerjisi yoksa, vücudu farklı bir alerjik reaksiyon göstermez. Kullanım dozu sabah aç karına bir, akşam tok karına bir olmak üzere günde iki adettir" dedi. Ortaklar, Natavitas'ın hamilelik sürecinde de anne adayları tarafından vitamin takviyesi olarak kullanılabileceğini belirtti.