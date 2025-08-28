PODCAST CANLI YAYIN
Hamburger menüsü yedikten sonra vücutta neler oluyor?

Modern hayatla birlikte beslenme alışkanlıkları da değişiyor. Gençlerin en çok tercih ettiği yiyeceklerin başında gelen fast food, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Diyetisyen Helen Bond, bin 200 kalorilik bir hamburger menüsünün ardından vücutta meydana gelen değişimleri sıralıyor: 15. dakikada kan şekeri zirve yapıyor, 20. dakikada mide ekşimesi başlıyor, 30. dakikada ise tansiyon ve ödem riski artıyor.

28 Ağustos 2025
Modern hayat beslenme şeklimizi de değiştiriyor. Günümüzde gençlerin en çok tercih ettiği besinlerin başında fast food geliyor. İştah kabartan hamburger menüler, sağlığı tehdit ediyor. Diyetisyen Helen Bond, bin 200 kalorilik bir hamburger menüsü yedikten sonra vücudun verdiği tepkileri sıralıyor:

15 DAKİKA: Kan şekeri en yüksek seviyeye çıkar. Bu artış, obezite riskini artırır.

20 DAKİKA: Yemekten 20 dakika sonra mide ekşimesi, asit reflüsü görülür.

30 DAKİKA: Tuz, bu öğündeki en büyük sorundur. Hastalarda tansiyon problemi ortaya çıkar. Ayrıca tuzun su tutmasına yol açması nedeniyle ödem görülür.

