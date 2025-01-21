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Halsizlik ve kas ağrısıyla belirti veriyor! Haşimatoya aman dikkat

Halsizlik ve kas ağrısıyla belirti veren haşimato, kadınları tehdit ediyor. Doğru tedavi, hastalığın yol açtığı şikayetleri azaltıyor. Yaşam kalitesini yükseltiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Halsizlik ve kas ağrısıyla belirti veriyor! Haşimatoya aman dikkat

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    Bir otoimmum tiroit hastalığı olarak bilinen haşimato, bağışıklık sistemimizin tiroit bezine saldırmasıyla ortaya çıkıyor. Tiroit bezinde bir harabiyet oluşturmasına bağlı olarak tiroit hormon eksikliği, tiroit kanseri ve lenfoma riskini arttırıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Erbağ, genellikle 30 ila 40'lı yaşlarda ortaya çıkan bu hastalığın kadınları tehdit ettiğini söylüyor. "Haşimato teşhisi iki parametreyle konulur. İlk parametremiz kandan baktığımız otoimmum belirtilerdir. Anti TPU ve anti TG dediğimiz iki kan testi ve tiroit ultrasonu yapılır. Halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, yaygın kas ağrıları, eklem ağrıları olan kişiler haşimato açısından risk altındadır" diyor. Tedaviyle ilgili de şu bilgileri veriyor: Öncelikle tiroit hormon ilacı verilir. Tedavi sadece bundan ibaret değildir.

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