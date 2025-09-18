Halsizlik deyip geçmeyin! kalp ve böbrekleri sessizce çökerten paratiroid adenomunun habercisi olabilir

Halsizlik, yorgunluk, geçmeyen sırt ve bel ağrısı hayat kalitesini ciddi şekilde bozuyor.

Bu şikayetlerin aslında kalp ve böbrekleri sessizce çökerten bir paratiroid adenomunun habercisi olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Erhan Ayşan, "Paratiroid adenomu, yıllarca fark edilmeyebilen, ancak basit bir kan testiyle bile teşhis edilebilen sinsi bir hastalıktır. Teşhis geciktiğinde kalıcı sağlık sorunlarıyla da karşı karşıya kalabiliyoruz" dedi. Ayşan, bir türlü teşhis konulamayan hastalarda kalsiyum değerine bakılması gerektiğine işaret etti.