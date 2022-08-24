Haircenter Medikal Direktörü Kemal Kara son teknik otolog mikrogreft hakkında bilgi verdi

OTOLOG MIKROGREFT SAÇ EKİMİ NEDİR ?

Otolog mikrogreft saç ekimi tekniği en yeni ve başarı oranı en yüksek tekniktir.

OTOLOG MİKROGREFT SAÇ EKİMİ NASIL UYGULANIR ?

Kulak arkanızdan lokal anestezi ile alınan 3-4 saçlı doku parçasının GCell otolog cihazıyla mikrogreft süspansiyonuna dönüştürülüp saç ekim operasyonunda ekim yapılan bölgeye enjekte edilme işlemidir saç ekim operasyonu 6/8 saat arasında sürer tekniğin en büyük avantajı klasik saç ekim tekniklerine göre başarı oranın daha yüksek olması ve iyileşme sürecinin daha hızlı olmasıdır. Bir diğer avantajı da ekim bölgesindeki pasif durumdaki saçları yeniden aktif hale getirmesi ve ekim yoğunluğuna ekstra katkı sağlamasıdır bu operasyonu seçmekteki en büyük amaç hem zayıf ve cılız saçları güçlendirip dökülmeyi durdurmak hem ekilen saçların çıkma oranı ve büyüme hızını maksimuma çıkarmaktır