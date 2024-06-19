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Güzelliğin doğal reçetesi

Yıllara meydan okuyan bir cilde sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
Güzelliğin doğal reçetesi

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Yıllara meydan okuyan bir cilde sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Yeterli vitamin ve minerallerin alınması, cildin esnekliğinin korunmasını sağlıyor. Diyetisyen Salih Gürel, mucize besinleri sıralıyor:

- KIRMIZI BİBER: Yaşlanmaya savaş açar ve kırışıklık oluşumunu azaltır.
- HAVUÇ: Cildin görünümünü düzeltir. Kırışıklıkları önler.
- KABAK ÇEKİRDEĞİ: Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.
- FINDIK: Cildin nemlenmesine ve yumuşamasına katkı sağlar. Günde bir avuç tüketmek yeterlidir.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, güzellik sırrını açıkladı. Her gün bir avuç fındık yediğini anlattı.

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