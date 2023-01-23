Gururumuz Aziz Sancar'ın bulduğu gen ilham verdi! Prof. Dr. Halil Kavaklı, kansere neden olan proteini yok etti

Prof. Dr. Kavaklı ve ekibi Aziz Sancar'ın 'Kansere karşı koruyucu melek' olarak adlandırdığı P53'ü araştırdı. Gende bulunan CRY proteininin tümöre yol açtığını saptadı. Bunu yok etmek için 2 milyon molekülü tek tek taradı.







Ve deniz canlılarındaki molekülün kansere neden olan CRY'yi sildiğini saptadı. Özellikle pankreas ve karaciğer tümöründe oldukça etkili sonuçlar alındı. Mucize ilacın 5 yıl içinde eczanelerde olması planlanıyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN