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    Gururumuz Aziz Sancar'ın bulduğu gen ilham verdi! Prof. Dr. Halil Kavaklı, kansere neden olan proteini yok etti

    Nobel ödüllü gururumuz Aziz Sancar'ın bulduğu gen, Türk bilim insanlarına ilham verdi. Prof. Dr. Halil Kavaklı, kansere neden olan proteini yok etti...

    Kanser ’Tüge’necek

    Prof. Dr. Kavaklı ve ekibi Aziz Sancar'ın 'Kansere karşı koruyucu melek' olarak adlandırdığı P53'ü araştırdı. Gende bulunan CRY proteininin tümöre yol açtığını saptadı. Bunu yok etmek için 2 milyon molekülü tek tek taradı.



    Ve deniz canlılarındaki molekülün kansere neden olan CRY'yi sildiğini saptadı. Özellikle pankreas ve karaciğer tümöründe oldukça etkili sonuçlar alındı. Mucize ilacın 5 yıl içinde eczanelerde olması planlanıyor...

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    Haberler Sağlık Gururumuz Aziz Sancar'ın bulduğu gen ilham verdi! Prof. Dr. Halil Kavaklı, kansere neden olan proteini yok etti
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