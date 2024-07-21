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Güneş altında duranlar aman dikkat! Cilt kanserine yol açabilir! Uzmanı uyardı: Son yıllarda giderek yaygınlaşıyor

Hava sıcaklıkları rekor kırıyor. Uzmanlar, güneşin zararlı etkilerine değiniyor. Yanık ve cilt kanseriyle ilgili uyarıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:00
Güneş altında duranlar aman dikkat! Cilt kanserine yol açabilir! Uzmanı uyardı: Son yıllarda giderek yaygınlaşıyor

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Ağustos ayıyla birlikte, yaz sıcakları bunaltıyor. Termometreler, rekor dereceleri gösteriyor. Bu aylarda güneşin yakıcı ve zararlı ışınları da tehlike oluşturuyor! Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Yağcıoğlu, önlem alınmazsa güneşin zararlı şınlarının pek çok cilt hastalığına yol açtığını söylüyor. Güneşin yol açtığı 5 tehlikeyi açıklıyor.

CİLT KANSERİ: Son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmak riski artırıyor. Bu nedenle güneşin daha yoğun olduğu dönemlerde korunmak ve tedbir almak gerekiyor.

GÜNEŞ YANIĞI: Açık tenlilerde görülüyor. Hafif kızarıklık şeklinde olabildiği gibi su dolu kabarcık, ağrı ve şişlik görülebiliyor. Buna ateş, bulantı, kusma eşlik ederse uzmana başvurmak gerekiyor.

GÜNEŞ LEKESİ: Ciltte kahverengi lekeler şeklinde karşımıza çıkıyor. Cilt rengi koyu olan kişilerde daha sık rastlanan bu cilt hastalığının nedenleri arasında ilk sırayı güneş ışınları alıyor.

FOTOYAŞLANMA: Güneşin etkisi ile oluşan cilt yaşlanmasına fotoyaşlanma deniyor. Uzun süreli güneşe maruziyetin birikici etkisi ile özellikle yüz, boyun ve ellerde karşımıza çıkıyor. Önlemek için yazkış güneşten korunmak gerekiyor.

GÜNEŞ ALERJİSİ: Özellikle bahar ve yaz aylarında duyarlılığı olan kişierde görülüyor. Buna yatkınlığı olan kişilerin güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınması ve güneş kremini düzenli kullanması gerekiyor.

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