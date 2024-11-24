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Günde bir paket patlamış mısır demans hastalığına yakalanma olasılığını düşürüyor!

Günde bir paket patlamış mısır yiyen kişilerin demans hastalığına yakalanma olasılığının daha düşük olabileceği kanıtlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
Günde bir paket patlamış mısır demans hastalığına yakalanma olasılığını düşürüyor!

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ABD Şikago'daki Rush Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırma için 6 yıl boyunca 3.300 kişiyi izledi. Patlamış mısır gibi tam tahılları daha fazla yiyenlerin bunama riskinin daha düşük olduğu belirlendi.

Ortalama 75 yaşında olan ve demansı olmayan katılımcılar, 1993'ten 2012'ye kadar takip edildi. 3 yılda bir, tam tahılları ne sıklıkta yedikleri konusunda anket yapıldı. Araştırmacılar; yaş, cinsiyet, eğitim ve sigara içme gibi faktörleri de hesaba kattıktan sonra, günde üç veya daha fazla tam tahıl yiyenlerin, en az yiyenlere göre bilişsel gerileme oranının daha yavaş olduğunu tespit etti.

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