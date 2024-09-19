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Gün içinde sürekli uyumak isteyenler dikkat!

Kalitesiz uyku, hipertansiyona yol açar. Uzmanlar uyarıyor: Gün içinde sürekli uyumak istiyorsanız, risk altındasınız!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Gün içinde sürekli uyumak isteyenler dikkat!

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Uyku, genel vücut sağlığı için önem taşıyor. Vücudun dinlenmesini ve yenilenmesini sağlayan uyku, hastalıklara karşı da koruyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, uykunun kalp sağlığına etkisine değiniyor. Özellikle uyku ve hipertansiyon ilişkisine değiniyor.

İLAÇLARA DİKKAT
Hipertansiyon, kanın damar duvarına uyguladığı basıncın yüksek olmasına deniyor. İki şekilde ortaya çıkıyor. Eğer saptanabilen ikincil bir nedene bağlı değilse, buna 'esansiyel' (primer), bir nedene bağlıysa buna 'ikincil hipertansiyon' deniyor. İkincil hipertansiyon; böbrek hastalıkları, tiroit hastalıkları ile doğum kontrol hapları, soğuk algınlığı ilaçları, ağrı kesiciler nedeniyle olabiliyor.

KİLO, TUZ, STRES...
Yaş, cinsiyet, yüksek miktarda tuz tüketimi, obezite, kalorili beslenme, hareketsizlik, yorgunluk, stres, uyku bozuklukları wesansiyel hipertansiyonun ortaya çıkmasına yol açıyor.

Uyku apnesi, hipertansiyon riskini artıyor. Uykuda solunum durması nedeniyle kalp yorulup zarar görüyor. Dinlenmemiş bir vücut hipertansiyon için büyük bir risk oluşturuyor.

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