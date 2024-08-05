Yanlış beslenme alışkanlıkları, vücudun en büyük organı olan karaciğere zarar veriyor. Günümüzde karaciğer yağlanması hastalığı bir salgın gibi hızla yayılıyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, karaciğeri yağlı kişilerin kanser riskinin daha fazla olduğunu söylüyor. Tedavide öncelikle hastaların yaşam şeklinin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Güngör, "Karaciğer yağlanmasının ortadan kaldıran veya karaciğer yağlanmasını hafifleten bir takım besinler var.

Örneğin deve dikeni tohumunun içinde silimarin maddesi bulunuyor. Bu madde karaciğer hücrelerinin tamirini sağlar. Karaciğer yağlanması olan hastalara deve dikeni tohumu öneriyoruz. Haftada en az 4-5 gün mutlaka yumurta tüketiminin karaciğer yağlanmasına da faydalıdır. Aşırı meyve tüketimi karaciğer yağlanmasına sebep olur. Meyvenin içinde çift şeker olan sükroz vardır ve karaciğer sükroz şekerini yıkamadığı için zorlanır" diyor.