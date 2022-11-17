Grip olduğunuzda bunları sakın tüketmeyin! Uzmanlar açıkladı! Bu 6 besin iyileşmeyi geciktiriyor!

Havaların soğumasıyla birlikte birçok kişi sağlık kuruluşlarına halsizlik, hapşırık, boğazda yanma, öksürük, burun akıntısı şikâyetleriyle başvuruyor. Uzmanlar ise grip salgınına karşı uyarılarda bulunurken bazı besinlerin iyileşmeyi geciktireceğini de açıkladı. İşte iyileşmeyi zorlaştıran o 6 besin....
1- MAYALI GIDALAR
İyileşmeyi zorlaştıran 6 besin Mayalı gıdalar histamin içeriği bakımından oldukça zenginler. Uzmanlar özellikle yoğun sirke ve tuz içermesinden kaynaklı turşunun boğaz ağrısı ve iltihabını şiddetlendirebileceğini söylüyor. Yoğurt ve ayran da aynı şekilde bu gruba dahil edilen diğer besinlerden. Dr. Ayça Kaya: Mayalı gıdalardan turşu, sirke, yoğurt ve ayran histaminin vücutta salgılanmasını artırıyor. Özellikle lahana turşusunun histamin içeriği yüksektir. O nedenle bu besinleri tüketirken aşırıya kaçmamakta fayda var. Probiyotik içermeleri sebebiyle vücuda faydaları yüksek olan bu gıdaların tüketimini tamamen kesmek yerine sınırlandırmak, böylece bağışıklığı güçlendirici faydalarından da mahrum kalmamak doğru olacaktır.
2- PEYNİR
İyileşmeyi zorlaştıran 6 besin Peynirler de histamin açısından dikkat edilmesi gereken besinler arasında gösteriliyor. Uzmanlar histamin içeriği en yüksek olan eski peynirlerden özellikle grip ve nezleyken uzak durulması gerektiğini dile getiriyor. Yine bu dönemde inek sütünden de kaçınılması tavsiye ediliyor. Dr. Ayça Kaya: Eski kaşar, çedar, tulum peyniri, permesan ve küflü peynirler yüksek histamin içerirler. Bunlar yerine yumuşak beyaz peynir, dil peyniri, taze krem peynir, lor peyniri gibi taze beklememiş, pastörize peynirler tercih edilmeli. Pastörize peynirler günde 60-90 gramı aşmadan tüketilebilir. Sütün histamin içeriği çok yüksek değil. Yetişkin bir insanın günlük 3 bardak süt tüketmesinde sakınca yok.