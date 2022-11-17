Grip olduğunuzda bunları sakın tüketmeyin! Uzmanlar açıkladı! Bu 6 besin iyileşmeyi geciktiriyor!

3- BALIK

Kış sofralarını vazgeçilmezi olan balıklar da histamin açısından riskli olabiliyor. Özellikle taze tüketilmeyen palamut ve hamsi gibi koyu renk etli balıklar vücuttaki histamin oranını artırabiliyor. Peki bu besinler hastayken tüketildiğinde vücuda nasıl bir etkisi oluyor ve tüketilecekse nasıl tüketilmeli? Dr. Ayça Kaya: Severek tükettiğimiz balık, sağlık açısından birçok yarara sahip önemli bir besin. Bayat balığın histamin yoğunluğu fazladır. Fazlaca vücuda alınan histamin zehirlenmeye sebep olabilir. Bakteri sayılarını ve histamin düzeylerini düşürüp zehirlenmeleri en aza indirmenin püf noktası, balıkların yakalandıktan sonra hızlı soğutulması ve taşıma-saklama sırasında yeterli soğutmanın sağlanmasıdır. En kısa zamanda tüketilen taze balıklar zehirlenmeyi engeller. Bayat balık yemeyin ama taze balık yiyebilirsiniz.